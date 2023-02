Wellinger pokazał klasę w Rasnovie. Wszyscy Polacy z punktami

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

Thurnbichler odkrył karty. Oto kadra na mistrzostwa świata w Planicy Polski Związek... czytaj dalej » To były ostatnie indywidualne zawody przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Planicy, stąd nieobecność wielu czołowych zawodników na czele z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem, liderem klasyfikacji generalnej PŚ.

Także najlepsi polscy reprezentanci postanowili spokojnie potrenować przed wyjazdem do Słowenii. Zostali w kraju, szlifując formę pod okiem trenera kadry A Thomasa Thurnbichlera.

W Rumunii szansę występu dostali przedstawiciele kadry B: Kacper Juroszek, Jan Habdas, Pilch i Maciej Kot. Nie musieli oni walczyć o udział w sobotnim konkursie. Dzień wcześniej zamiast kwalifikacji odbył się prolog, bo na liście startowej znalazło się tylko 47 skoczków.

TAK RELACJONOWALIŚMY SOBOTNI KONKURS PŚ W RASNOVIE W EUROSPORT.PL

Polacy awansowali w komplecie

Po pierwszej serii najwięcej powodów do zadowolenia miał Pilch, który zajmował 12. miejsce po skoku na odległość 91,5 m. Pozostali Biało-Czerwoni także awansowali: 19. był Hadbas (87 m), 25. Juroszek (82,5 m) i 29. Kot (85 m). Dla dwóch ostatnich były to pierwsze w sezonie punkty Pucharu Świata. Do tej pory startowali w Pucharze Kontynentalnym, drugiej lidze skoków.

Zgodnie z przewidywaniami na półmetku rządzili Niemcy, którzy stawili się w najmocniejszym składzie. Prowadził Markus Eisenbichler, autor najdłuższego skoku (95,5 m). Drugie miejsce zajmował Wellinger (94 m i 2,6 pkt straty do lidera), a trzecie Philipp Raimund (95 m i 4,6 pkt straty).

W płynnym rozegraniu konkursu przeszkadzał zmiennie wiejący wiatr. Zawody kilka razy były przerywane. Niektórzy zawodnicy musieli uzbroić się w cierpliwość, żeby dostać zielone światło.

Wellinger pokazał klasę

W finałowej serii Wellinger wytrzymał presję. Huknął 99 m i czekał na odpowiedź Eisenbichlera, który skoczył 93 m i ostatecznie wylądował na czwartym miejscu.

Drugie zajął Ziga Jelar, a trzecie Karl Geiger. Szósty po pierwszej serii Słoweniec i siódmy Niemiec przepuścili skuteczny atak na podium, skacząc - odpowiednio - 98,5 m i 99 m.

Z Polaków najwyżej, dwunasty, był Pilch (89 m w drugiej serii). Na 14. pozycji uplasował się Juroszek (92,5 m), 17. był Habdas (89 m), a 27. Kot (87 m).

W czołówce klasyfikacji generalnej nie doszło do większych zmian. Wellinger ma obecnie 743 pkt i awansował z siódmego na szóste miejsce. Liderem jest Granerud, który zdobył 1652 pkt. Drugie miejsce zajmuje Kubacki - 1359 pkt.

W niedzielę w Rasnovie odbędzie się konkurs duetów. Weźmie w nim udział 14 zespołów. Polskę reprezentować będą Pilch i Juroszek. Początek o godzinie 16.10.

Wyniki sobotniego konkursu Pucharu Świata w Rasnovie:

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 240,4 pkt (94,0 m/99,0)

2. Ziga Jelar (Słowenia) 240,2 (91,5/98,5)

3. Karl Geiger (Niemcy) 237,9 (91,0/99,0)

4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 236,9 (95,5/93,0)

5. Philipp Raimund (Niemcy) 232,8 (95,0/94,0)

6. Constantin Schmid (Niemcy) 229,9 (93,0/93,0)

7. Dominik Peter (Szwajcaria) 227,4 (94,5/91,0)

8. Clemens Aigner (Austria) 224,2 (84,5/94,5)

9. Alex Insam (Włochy) 224,1 (95,0/96,0)

10. Jonas Schuster (Austria) 220,3 (92,0/92,5)

...

12. Tomasz Pilch (Polska) 214,0 (91,5/89,0)

14. Kacper Juroszek (Polska) 212,9 (82,5/92,5)

17. Jan Habdas (Polska) 211,2 (87,0/89,0)

27. Maciej Kot (Polska) 201,5 (85,0/87,0)