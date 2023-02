Niemieckie podium prologu w Rasnovie. Juroszek najlepszy z Polaków

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

W Rasnovie większość zespołów wystawiło rezerwy. Wystarczy powiedzieć, że w piątkowym prologu, który zastąpił kwalifikacje (na starcie zobaczyliśmy tylko 47 skoczków), wystartował tylko jeden zawodnik z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej PŚ - Wellinger.

Polacy daleko w Rasnovie

Błysk Polaka. Skoczkowie po treningu w Rasnovie Tomasz Pilch... czytaj dalej » Niemcy to zresztą jedyna ekipa, która wysłała do Rumunii najmocniejszy skład. To widać po wynikach. Wellinger wygrał po skoku na odległość 92 metrów, z notą 126,3 pkt. Za jego plecami uplasowało się dwóch innych Niemców Marcus Eisenbichler i Philipp Raimund.

Najlepsi Polacy, podobnie jak większość czołowych skoczków, przygotowują się na krajowych obiektach do zbliżających się mistrzostw świata w Planicy. Rozpoczną się one 22 lutego.

Trener Thomas Thurnbichler zadecydował, że w Rasnovie wystąpi czterech reprezentantów z Kadry B: Juroszek, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Maciej Kot. Pierwszy z wymienionych uzyskał 86,5 metra. Z notą 111,2 pkt zajął 15. miejsce.

Pozostali Polacy nie zachwycili. Habdas skoczył 84 m (18. lokata), Pilch - 84,5 m (23.), a Kot - 87 m (25.).

W programie zawodów w Rasnovie jest sobotni konkurs indywidualny oraz niedzielna rywalizacja duetów.