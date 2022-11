Żyła pracował nad każdym elementem, ma ambitne cele. "Na tym bardzo mi zależy"

Transmisje z Pucharu Świata w skokach w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Player.pl

Moda, japoński rap i Formuła 1. Kacper Merk przepytuje mistrza skoków Rzadko udziela... czytaj dalej » Żyła, podobnie jak pozostali reprezentanci Polski, pracował latem pod okiem nowego trenera Thomasa Thurnbichlera. Wiadomo, że podczas przygotowań nie zabrakło kilku nowości, ale najważniejsza praca dotyczyła podstawowych elementów, które składają się na dobry skok.

- Praca latem? Ja bawiłem się przez całe lato, jak zawsze (śmiech)… Wiadomo, że dużo było elementów do poprawy – od samego dojazdu, po odbicie i fazę lotu, nad którą dużo popracowaliśmy. Poprawiłem także telemark, bo tym razem nie bolało mnie kolano, jak w poprzednią zimę – powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

- Jak leciałem, to końcówkę odchylałem trochę do tyłu, a teraz lecę dalej i ląduję na przednią, a nie tylną nogę, żeby zyskać trochę metrów i stabilizacji – Żyła wytłumaczył zmiany w lądowaniu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Piotr Żyła o zmianach w swojej technice przed nadchodzącym sezonem

Cele na sezon

Każdy skoczek celuje wysoko i liczy na sukcesy, ale Żyła nie ukrywa, że w jego przypadku wyżej już się nie da.

- Cele na sezon mam. Trzeba je sobie stawiać. Ja zazwyczaj stawiam sobie takie, że rzadko kiedy je realizuję. Gdyby nie były wysokie, to wtedy by mi się nie chciało. Trudno o wyższe, ale zima i konkursy zweryfikują. Jednak jest ta chęć dążenie do celu, co mnie dodatkowo motywuje – podkreślił.

- Moim głównym celem jest dobre skakanie przez cały rok, zawsze sobie go stawiam, żeby pokazać się w każdych zawodach, od początku do końca, z jak najlepszej strony. Ta generalka jest dla mnie tym, na czym bardzo by mi zależało, ale po drodze jest dużo innych przystanków, które też są cenne i fajnie byłoby je zdobyć – dodał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Piotr Żyła o swoich celach przed startem sezonu zimowego

Igielit lepszy od śniegu "na siłę"

W piątek sezon 2022/2023 oficjalnie rozpocznie się w Wiśle, gdzie zawodnicy na skoczni imienia Adama Myłsza będą rywalizować w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego. Tym razem zrezygnowano ze śniegu, a zawody odbędą się na igielicie.

- Nie mam nic przeciwko. Miałem styczność z twardym śniegiem, który był robiony trochę na siłę, i wolę skakać na tym (igielicie) – Żyła przypomina poprzednie sezony i problemy ze śniegiem podczas konkursów w Wiśle.

- Na pewno jest trochę dziwnie, ale dla zawodników jest to lepsze. Przypuszczam, że dla kibiców, to też lepsze rozwiązanie, bo jury nie będzie się bało dać wyższego rozbiegu i skoki będą mogły być dłuższe, ładniejsze i lepiej wykończone, bo na tym lodzie było ciężko – mówi.

- To na pewno krok naprzód, bo po co wydawać tyle pieniędzy na śnieg, który jest twardy – dodał z uśmiechem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa z Piotrem Żyłą przed startem sezonu zimowego w skokach narciarskich

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn