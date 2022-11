Stoch: wciąż poszukuję tego najlepszego skoku

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konderla: Zepsuty skok to nie koniec świata

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch: Nad tym będę do końca życia pracował

Stoch: Chcę rozpędzić się do Nowego Roku

W związku z "wiosenną" pogodą dwa indywidualne konkursy odbędą się na skoczni przygotowanej hybrydowo – z lodowym najazdem i igelitowym zeskokiem.

Najlepsze rozwiązanie

Moda, japoński rap i Formuła 1. Kacper Merk przepytuje mistrza skoków Rzadko udziela... czytaj dalej » - Wydaje mi się, że mieliśmy do wyboru trzy opcje. Albo w ogóle nie robić tych zawodów, albo przeprowadzić je w tej formie, albo na skoczni ze śniegiem przygotowanej na siłę. Przy tych temperaturach mogłoby się to zakończyć niepowodzeniem, albo byłoby skakanie na bardzo nierównym zeskoku. Zastosowane rozwiązanie - jako awaryjne - jest najlepsze w tym momencie – ocenił inny z polskich zawodników Dawid Kubacki.

Polak wygrał klasyfikację generalną tegorocznego Letniego Grand Prix.

- Poprzeczkę zawiesiłem sobie wysoko. Wiem, że stać mnie na walkę o czołowe lokaty we wszystkich konkursach. Lato potwierdziło, że ta praca, jaką wykonaliśmy od kwietnia, przynosi oczekiwane efekty i można z tego korzystać skutecznie na skoczniach. Podchodzę do sezonu spokojnie. Wiem, że mam możliwości, narzędzia – dodał.

Nerwy Stocha

Stoch nie ukrywał, że nadal denerwuje się przed inauguracją sezonu.

- Na zewnątrz staram się dać sobie trochę więcej dystansu. Natomiast wewnętrznie oczywiście bardzo się denerwuję, ale i ekscytuję tym początkiem sezonu. Każdy konkurs to dla mnie duże wyzwanie, ale i wielka radość. Mogę skakać przed najlepszą publicznością na świecie i na najwyższym możliwym poziomie, w Pucharze Świata – powiedział.

Podkreślił, że sezon będzie wyjątkowo długi.

Puchar Świata w skokach narciarskich czas zacząć. Transmisje z Wisły od piątku w Eurosporcie 1 i Playerze Będzie się... czytaj dalej » - Trudno założyć, że mocno zaczniemy, potem się rozluźnimy i znów wejdziemy na najwyższy pułap naszych możliwości. Przygotowujemy się normalnie, aby być w najlepszej dyspozycji od początku i utrzymać ją do samego końca. To bardziej kwestia rozłożenia sił, złapania rytmu startowego, umiejętności wyciszenia się po takim weekendzie, zachowując jednocześnie pełną mobilizację całego organizmu. Cała stawka PŚ przechodzi przez ten sam proces – wyjaśnił.

Przyznał, że podczas letnich przygotowań oddał wiele dobrych skoków.

- Nasza wspólna podróż rozpoczęta z trenerem Thomasem Thurnbichlerem pokazała mi, że mam w sobie spore rezerwy i bardzo się z tego cieszę. To dodaje mi dużo motywacji do dalszej pracy. Skoków na bardzo wysokim poziomie było sporo. Wciąż poszukuję tego najlepszego, może nigdy do niego nie dotrę, ale sam droga jest naprawdę interesująca – zakończył 35-letni zawodnik.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn