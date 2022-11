Stoch: nad tym będę pracował do końca życia

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Nicole Konderla przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich.

Dawid Kubacki przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich.

Trener Maciej Maciusiak przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich.

Kamil Stoch przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich.

Najlepsi skoczkowie globu do regularnej rywalizacji powrócą już w pierwszy weekend listopada, gdy nadchodzący cykl rozpoczną startami na igielicie w Wiśle. Wielce wyczekiwany początek sezonu to też wielka okazja, aby ostatni raz - jeszcze na chłodno - porozmawiać z naszymi zawodnikami o kolejnych miesiącach.

Z okazji tej skorzystał reporter Eurosportu Kacper Merk, który odwiedził z kamerą jednego z najlepszych skoczków wszech czasów.

Nie mogło oczywiście zabraknąć pytania w kontekście całej reprezentacji zapewne najważniejszego - dotyczącego osoby nowego szkoleniowca, zaledwie 33-letniego Austriaka Thomasa Thurnbichlera.

W tym przypadku radość i chęć do działania wręcz biją z trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

- Cieszę się, że ludzie, z którymi pracuję, dostrzegli we mnie pozytywną energię. Przyszła ona wraz z nowym trenerem. Był to dla nas nowy, inny bodziec, nowe korekty na treningach i zastrzyk optymizmu. Wraz ze wszystkim, z czym wiążą się te zmiany, wraz z ludźmi, z którymi przyszedł trener, oceniam, że te zmiany były potrzebne. Każdy z nas potrzebował tego bodźca i dzięki temu uwierzył, że może coś jeszcze osiągnąć - zapewnił przed kamerami naszej stacji.

Z konkursu na konkurs. Ze skoku na skok

A co z planami personalnymi, dotyczącymi budowy indywidualnej formy? Tutaj Stoch, już jako bardzo doświadczony zawodnik, chce bazować właśnie na zdobytej wiedzy i sportowej dojrzałości.

- W każdych zawodach chcę skakać najlepiej i nigdy nie podchodzę do zawodów w taki sposób, że dzisiaj mogę sobie odpuścić. Zawsze chcę dobrze skakać, zawsze chcę wygrywać i być najlepszym, ale najważniejsza jest droga do bycia najlepszym. Znam się, znam swoje ciało, muszę przejść pełny rytm, zanim się rozpędzę i ustabilizuję swoją dyspozycję - określił.

- A ona (dyspozycja - red.) stabilizuje się w okolicach Engelbergu czy Turnieju Czterech Skoczni i ważne jest, aby utrzymać tę właśnie formę, o ile oczywiście przyjdzie, już w dalszej części sezonu. Chcę się rozpędzać z konkursu na konkursu, ze skoku na skok - dodał po chwili w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu.

Czekając na superskok

Pomimo setek sukcesów sportowiec z Zębu nie był w stanie pozbyć się swojej pięty achillesowej. A tą przez lata - czy gorsze, czy lepsze - pozostawała pozycja dojazdowa. Sam zainteresowany jest więc w pełni świadom potrzeby ciągłego doskonalenia właśnie tego elementu.

- Nad pozycją dojazdową będę pracował do końca swojego życia skokowego, zawodowego. Nie wiem, dlaczego tak mam. Takim jestem typem zawodnika. Jest to element, o który muszę cały czas dbać, muszę być świadomy, ze będzie to element niestabilny - ocenił.

- Z drugiej strony wiele rzeczy udało mi się dopracować, nie próbując na siłę. Uczę się latami na skoczni, że najważniejsze, aby dać dobrą energię do skoku. Pracuję nad tym od lat i jest to bardzo skomplikowane. Mam jednak świadomość, że jeżeli pozycja będzie dobra, to jestem w stanie oddać naprawdę superskok.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn