Planica 2023: wyniki treningów i kwalifikacji na żywo i relacja live w czwartek

Andrzej Stękała ponownie łamie granicę 200 metrów. W pierwszej serii treningowej było to 213,5, w drugiej 206,5 metra

Drugi trening już ruszył, a tu szersze spojrzenie na to, co wydarzyło się kilkadziesiąt minut temu:

Czyli jedno już wiemy: to Aleksander Zniszczoł okazał się najlepszym z Polaków na pierwszym treningu na Letalnicy. Wielkie brawa!

Piotr Żyła 203 metry! Przeliczamy szybko wyniki i daje mu to w tych okolicznościach 12. miejsce, tuż za Kamilem Stochem

Ośmiu skoczków do końca pierwszego treningu, czyli w najgorszym razie Zniszczoł uzyska 11. wynik

8:41

Ładnie też Ryoyu Kobayashi. Co prawda tylko 207,5 metra, ale po przeliczeniu wszystkich punktów daje mu to w tej chwili trzecią notę, za Tschofenigiem i, co nas bardzo cieszy, Zniszczołem