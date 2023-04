Fantastyczny finał sezonu w Planicy. Żyła najlepszym z Polaków

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

To już tradycja, że skoczkowie finiszują sezon na Letalnicy. W ostatnich zmaganiach bierze udział trzydziestu najlepszych zawodników Pucharu Świata. W tym roku było podobnie, ale jako że do Planicy tym razem nie pojechało pięciu zawodników z czołowej "30", w tym Dawid Kubacki, szansę otrzymali inni. Wśród nich 31. w klasyfikacji generalnej Paweł Wąsek oraz 33. Aleksander Zniszczoł.

Trzech Polaków w drugiej dziesiątce

To właśnie ten ostatni zaprezentował się jako pierwszy z Biało-Czerwonych. I pokazał się ze znakomitej strony. Wylądował na 226. metrze i objął prowadzenie, a po pierwszej serii zajmował 14. miejsce, będąc najwyżej sklasyfikowanym Polakiem.

Lot Zniszczoła z 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Zaraz po nim ruszył Paweł Wąsek, który w marcu pierwszy raz w życiu wziął udział w konkursie Pucharu Świata w lotach. I chociaż na półmetku był najniżej sklasyfikowanym Polakiem - zajmował 25. miejsce - odległość 216 m była gorsza zaledwie o pół metra od jego rekordu życiowego.

Lot Wąska z 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Tyle samo uzyskał Kamil Stoch. W przeciwieństwie do kolegi z reprezentacji, on nie był zadowolony ze swojej próby. W 2017 roku potrafił polecieć tam 251,5 m.

Lot Stocha z 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Kibice Biało-Czerwonych czekali na to, co zrobi Piotr Żyła. Najlepszy z Polaków w sobotnim konkursie indywidualnym (zajął trzecie miejsce) powiedział w sobotę, że lata już "resztkami sił". I widać to było w pierwszej serii, w której uzyskał 221,5 m. Uzyskał taką samą notę jak Stoch, co oznaczało, że nasi czołowi zawodnicy w Planicy plasowali się na półmetku ex aequo na 18. miejscu. Stało się jasne, że Polacy nie będą liczyć się w walce o podium.

Lot Żyły z 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Wprawdzie rywalizacja o triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach była już rozstrzygnięta od dwóch tygodni, to w niedzielę toczyła się jeszcze walka o Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji w lotach.

Przed niedzielnymi zawodami tegoroczny zdobywca PŚ Halvor Egner Granerud miał o 10 punktów więcej od Stefana Krafta. Norweg w pierwszej serii poleciał jednak tylko 215,5 m i zajmował odległą 23. lokatę.

O niebo lepiej zaprezentował się Austriak, szybując 238,5 m. Taka odległość nie dała mu jednak prowadzenia w konkursie. Po pierwszej serii Kraft był trzeci. Przegrywał jedynie ze słoweńskimi lotnikami - drugim Domenem Prevcem (237,5 m) oraz prowadzącym na półmetku Anże Laniskiem (239,5).

Lot Laniska z 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Źródło: Eurosport Wyniki 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Rehabilitacja Stocha i Żyły, rekord Zniszczoła

W finałowym skoku Wąsek uzyskał tylko 198,5 m i było wiadomo, że wyższej niż 28. pozycji w ostatnim konkursie nie przeskoczy. Znacznie poprawił się za to Stoch, który poleciał 231,5 m a od sędziów otrzymał cztery maksymalne noty.

Lot Stocha z 2. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Jeszcze bardziej zaimponował chwilę później Żyła. 241,5 było najdłuższą odległością niedzieli w Planicy. Wystarczyło, by okazać się najlepszym Polakiem w niedzielnych zawodach - zajął 14. miejsce. Stoch uplasował się tuż za nim.

Lot Żyły z 2. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Na 17. lokacie zmagania zakończył Zniszczoł. On jednak również może być z siebie bardzo zadowolony. W drugiej serii poprawił swoją "życiówkę", lecąc 235,5 m.

Lot Zniszczoła z 2. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Kibice, którzy obserwowali na żywo finał sezonu, mogli być zachwyceni tym, co zobaczyli. W drugiej serii kilkunastu skoczkom udało się przekroczyć granicę 230 metrów. Wśród nich był m.in. Granerud, który zrehabilitował się za pierwszą próbę, lądując 237 m i awansując aż o 10 pozycji.

Kraft jednak nie zszedł poniżej przyzwoitego poziomu. Austriak lotem na odległość 235 m przypieczętował sobie Małą Kryształową Kulę. W finałowym konkursie musiał jednak uznać wyższość Słoweńców: triumfatora Timiego Zajca (232,5 m i 234), który po pierwszej serii był piąty oraz Laniska, który uzyskał aż 242 m. Ten drugi przegrał ze zwycięzcą o zaledwie 0,1 pkt...

Miejsca na podium nie utrzymał Prevc, który w drugiej serii wylądował 232 m.