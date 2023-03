Stoch najwyżej z Polaków, Zniszczoł z kolejnym rekordem. Słoweńcy rządzili w kwalifikacjach

Zobacz lot Timiego Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Anze Laniska, który dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Nikity Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Jana Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bohater Polaków na treningach. Kapitalne skoki Zniszczoła i nowy rekord życiowy Aleksander... czytaj dalej » To już tradycja, że sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich finiszuje w Planicy. W Słowenii stawiło się sześciu Polaków: Piotr Żyła, Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała i Jan Habdas. Nie ma Dawida Kubackiego, trzeciego w klasyfikacji generalnej cyklu, który przedwcześnie zakończył występy z powodu problemów zdrowotnych żony.

Na liście startowej w czwartkowy poranek znalazło się 68 zawodników. Do konkursu kwalifikowało się 40, a nie jak zazwyczaj 50.

KWALIFIKACJE W PLANICY

Czterech Polaków z awansem

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych pokazał się Stękała, który w tym sezonie głównie skakał w Pucharze Kontynentalnym (drugiej lidze skoków narciarskich), stąd zerowy dorobek punktowy w elicie. Doleciał do 200. metra, dokładnie osiągnął 203,5 m. Wystarczyło do kwalifikacji, zajął 32. miejsce.

Odległości zabrakło Habdasowi, 19-latkowi debiutującemu na mamucie. 178,5 m to było zdecydowanie za krótko, żeby myśleć o awansie (55. lokata).

Niestety, jeszcze krócej poleciał Wąsek. 171,5 m, 60. pozycja i spore rozczarowanie.

Wysoką formę z treningów potwierdził Zniszczoł. Pofrunął 227,5 m, znów poprawiając rekord życiowy. W kwalifikacjach zajął 12. miejsce.

Spokojnie i daleko poleciał też Stoch. 224 m dało mu 10. lokatę.

Żyła, ostatni z Polaków, wyszedł niepewnie z progu, ale osiągnął 221 m. Uplasował się na 11. pozycji.

Kwalifikacje wygrał Lanisek. Słoweniec poleciał 239 m, ale autorem najdłuższego skoku był drugi w stawce rodak Timi Zajc (241,5 m).

Piątkowy konkurs rozpocznie się o godzinie 15. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacja i wyniki na żywo w eurosport.pl.

Trzy konkursy w Planicy

Narta wbita w zeskok. Groźny upadek w Planicy Ledwo rozpoczął... czytaj dalej » Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową, a w niedzielę odbędzie się finał sezonu z udziałem 30 czołowych zawodników Pucharu Świata.



Skoczkowie będą konkurować nie tylko o punkty PŚ, ale także w ramach cyklu Planica 7, w którym uwzględniane będą noty uzyskane w kwalifikacjach, konkursie drużynowym i dwóch indywidualnych.

W czołówce Pucharu Świata nie dojdzie już do większych zmian. Halvor Egner Granerud w Vikersund zapewnił sobie Kryształową Kulę. Drugi Stefan Kraft traci do niego 438 punktów. Czwarty Lanisek ma 1519 pkt i może wyprzedzić Kubackiego, który zgromadził 1592 pkt. Natomiast piąty Ryoyu Kobayashi ma 1011 pkt i nie włączy się już do walki o miejsce na podium PŚ.

Źródło: Eurosport Wyniki kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy (1-10)

Źródło: Eurosport Wyniki kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy (11-20)

Program finałowych zawodów PŚ w Planicy:

piątek

15.00 - konkurs indywidualny

sobota

10.00 - konkurs drużynowy

niedziela

10.00 - konkurs indywidualny