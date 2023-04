Trener Thurnbichler w nastroju do żartów. "Stoch nie idzie na imprezę"

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W jednoseryjnym konkursie indywidualnym Żyła był trzeci, po skoku na odległość 234 m. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft przed Słoweńcem Anze Laniskiem.

Z kolei w drużynie oprócz Żyły startował jeszcze Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Ponownie najlepiej pokazał się Żyła, który skoczył 239,5 m i 226,5 m. Stoch uzyskał 233,5 m i 228,5 m. Zniszczoł skoczył 219,5 m i 221,5 m, natomiast Wąsek 204 m i 207 m.

Thurnbichler podsumował zawody w Planicy

"Energia, przekonanie i reszta funkcjonuje". Stoch ma to, do czego dążył Polacy zajęli... czytaj dalej » - Podium nie było, ale mam wrażenie, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę - zagadnął trenera Thurnbichlera dziennikarz Eurosportu Kacper Merk.

- Całkowicie się z tym zgadzam - odpowiedział austriacki szkoleniowiec. - Mam wielki uśmiech na twarzy. To była trudna praca. Całą drużyną dobrze zainwestowaliśmy w przyszłość. Paweł Wąsek świetnie poraził sobie z lękiem i skakał naprawdę dobrze - analizował.

Austriak był szczególnie zadowolony z postawy Piotra Żyły.

- Jeśli chodzi o Piotrka, to chcieliśmy po prostu zakończyć sezon w dobrym stylu, a tymczasem wskoczył na podium indywidualnie - kontynuował trener.

Czwarta lokata usatysfakcjonowała pracującego z zespołem od zeszłego roku szkoleniowca.

- Dla mnie ten dzień, mimo że byliśmy na czwartym miejscu w drużynie, jest jak zwycięstwo. Do tego Kamil dwa razy poleciał bardzo pięknie, choć na pewno dwukrotnie spóźnił odbicie. Nawet mu powiedziałem, że nie idzie na imprezę posezonową, bo musi pracować nad odbiciem. To oczywiście żart. On także w dobrym stylu zakończył sezon. Myślę, że skakanie cały czas sprawia mu radość. Z kolei Olek wykonał ważny krok do tej drużyny, prezentując wysoki poziom. Dla mnie to jest naprawdę dobre zakończenie sezonu - zapewnił.

W niedzielę tradycyjna impreza kończąca sezon. Dowiedzieliśmy się, jaka jest ulubiona potrawa Thurnbichlera.

- Tym daniem jest bigos - zakończył wyraźnie rozpromieniony trener Thurnbichler.

Drugi konkurs indywidualny w Planicy rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10. Zawody poprzedzi seria próbna zaplanowana na godz. 9.

Wyniki na żywo i relacja live w serwisie eurosport.pl.