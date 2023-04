Pokerowa zagrywka trenera. Karkołomny pomysł na wagę zwycięstwa Zajca

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Jana Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Nikity Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Timiego Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Anze Laniska, który dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli komentatorzy Eurosportu o warunkach pogodowych przed 1. serią piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Dominik Formela oraz Wojciech Topór o warunkach pogodowych przed piątkowym konkursem w Planicy.

Zobacz, co powiedział Peter Prevc o upadku z mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie indywidualnym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po sobotnim konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Dominik Formela oraz Wojciech Topór przed ostatnim konkursem w sezonie 2022/2023.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anże Laniszek po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zajc był stawiany w roli jednego z faworytów do wygranej na Letalnicy. Nie mogło to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w sobotę on zajął wysoką szóstą pozycję w konkursie indywidualnym, a następnie był najmocniejszym punktem swojego zespołu w zawodach drużynowych. Kapitalny skok Żyły. Druga najlepsza odległość całego weekendu w Planicy Piotr Żyła oddał... czytaj dalej »

RELACJA Z NIEDZIELNEGO KONKURSU W PLANICY W EUROSPORT.PL>>>

Trzy belki w dół dla Zajca

W niedzielę na półmetku 22-latek plasował się na piątej lokacie, skacząc 232,5 metra.

W drugiej serii szkoleniowiec Słoweńców Robert Hrgota zaryzykował, decydując się na obniżenie belki Zajcowi. W dodatku nie o jeden, ale aż o trzy stopnie.

Trzykrotny medalista tegorocznych mistrzostw świata w Planicy nie zawiódł. Poleciał znakomicie, bo 234 metry, a dzięki rekompensacie wynoszącej aż 27,3 pkt objął prowadzenie z przewagą 23,3 pkt nad Austriakiem Janem Hoerlem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Zajca z 2. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Co ciekawe, podobnego manewru trener nie zastosował w przypadku dwóch innych Słoweńców z czołówki: drugiego Domena Prevca oraz pierwszego Anże Laniszka.

Laniszek był zresztą bardzo blisko końcowego zwycięstwa. Finalnie, mimo lotu na odległość 242 metrów, zajął jednak drugą lokatę ze stratą zaledwie 0,1 pkt do Zajca.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Laniszka z 2. serii niedzielnego konkursu w Planicy

Wyniki niedzielnego konkursu w Planicy miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Timi Zajc (Słowenia) 232,5/234 (455,1) 2. Anże Laniszek (Słowenia) 239,5/242 (455,0) 3. Stefan Kraft (Austria) 238,5/235 (445,1) 4. Domen Prevc (Słowenia)

237,5/232 (441,0) 5. Jan Hoerl (Austria) 236,5/240 (431,8) 6. Ziga Jelar (Słowenia) 228,5/236,5 (429,1) 7. Noaki Nakamura (Japonia) 237/222,5 (425,2) 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

229,5/239 (424,8) 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 228,5/240,5 (420,8)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 228,5/228,5 (418,0) .



14. Piotr Żyła (Polska) 221,5/241,5 (405,9) 15. Kamil Stoch (Polska) 216/231,5 (402,0) 17. Aleksander Zniszczoł (Polska) 226,5/235,5 (398,7) 28. Paweł Wąsek (Polska)

216/198,5 (357,7)