Pierwszy sezon za Thurnbichlerem. "Dobry początek, czas na następny krok"

Wprawdzie Polacy nie liczyli się w niedzielnym, ostatnim konkursie Pucharu Świata w sezonie, ale emocji było w nim co nie miara. Zwyciężył Słoweniec Timi Zajc, który pokonał Anże Laniska o 0,1 pkt. Piotr Żyła zajął 14., a Kamil Stoch 15. miejsce.



- Były rekordy życiowe, piękne loty wielu zawodników. Co prawda dziś nie walczyliśmy o podium, zarówno Kamil jak i Piotrek popełnili duży błąd w pierwszej serii i nie było szans, by walczyć o wysokie lokaty, to dla mnie to był bardzo udany sezon, pełen sukcesów - stwierdził Thurnbichler w rozmowie z Kacprem Merkiem. Fantastyczny finał sezonu w Planicy. Żyła najlepszym z Polaków Słoweniec Timi... czytaj dalej »

Thurblichler: było wiele wspaniałych chwil

W zakończonym sezonie Biało-Czerwoni pod jego wodzą wygrali siedem konkursów, a na podium stawali łącznie 22 razy, w tym trzy razy drużynowo.

- Drużyna z powrotem wróciła do gry. Nabrałem doświadczenia, lepiej poznałem wielu ludzi i mam czysty umysł, kto powinien być w składzie drużyny na następny sezon. Było wiele pozytywnych rzeczy, na które możemy patrzyć z optymizmem, jak również wielu dobrze obiecujących zawodników w polskich skokach. To był dobry początek, teraz powinien nastąpić następny krok - podkreślił austriacki szkoleniowiec.

Pierwszy raz zmierzył się z planowaniem całego sezonu i, jak zapewnił, już będzie myślał o kolejnym. - Trzeba wiedzieć, jak zarządzać sezonem - gdzie trenować więcej, a kiedy mniej. To był mój pierwszy sezon jako trener, nabyłem dużo doświadczenia - dodał.

Zapytany o najważniejszy moment tej zimy, najpierw zaśmiał się, a dopiero po chwili odparł: - Było wiele wspaniałych chwil. Złoty medal Piotrka Żyły, brązowy Dawida Kubackiego (w mistrzostwach świata w Planicy), wszystkie indywidualne zwycięstwa Dawida, wszystkie podia drużyny. Trudno wybrać jeden, na pewno medale i zwycięstwa - ocenił.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Planicy

Czeka na Kubackiego

Liczy, że najlepszy polski skoczek w tym sezonie (czwarty w klasyfikacji generalnej), który przedwcześnie go zakończył z powodu problemów zdrowotnych żony Marty, w przyszłym wróci do rywalizacji.

- To jest Dawida decyzja. Mamy nadzieję, że będzie z nami w drużynie, ale z naszej strony nie kładziemy na niego żadnej presji. To jego decyzja, bardzo chcielibyśmy go zobaczyć z powrotem w drużynie - podsumował Thurnbichler.