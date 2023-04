Słoweńcy dumni po geście Laniszka. "Rozważa oddanie medalu Kubackiemu"

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich miał wielu bohaterów. Najlepsi zawodnicy popisywali się doskonałymi lotami na mamucim obiekcie Letalnica i zbierali brawa za swoje występy. Największym wygranym okazał się jednak przedstawiciel gospodarzy Anże Laniszek, który serca kibiców zdobył już po zakończeniu rywalizacji sportowej.

Gest Laniszka

Te obrazki wzruszyły Kubackiego. "Płakaliśmy z Martą razem" Dawida Kubackiego... czytaj dalej » 26-letni słoweński skoczek miał doskonały sezon i na jego zakończenie zajął doskonałe trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zdawał sobie jednak sprawę, że na podobny sukces zasłużył także Kubacki, który jednak musiał przedwcześnie zakończyć starty z powodu poważnej choroby żony Marty.

Laniszek punktował w Planicy i dzięki temu wyprzedził lidera Biało-Czerwonych. Na podium końcowego zestawienia zabrał jednak ze sobą kartonową podobiznę polskiego kolegi, w ten sposób dedykując medal Dawidowi i Marcie Kubackim. To był niezwykle wzruszający moment. Na podium Laniszek uronił kilka łez, a przed telewizorem płakali Kubaccy.

- Anże pokazał, że jest nie tylko świetnym sportowcem, ale także wspaniałym człowiekiem - pochwalił sportowca Jaka Lopatić ze słoweńskiego serwisu Siol.net. - Pokazał troskę o drugą osobę i swoje szczere uczucia. To czyni go jeszcze lepszym sportowcem. Każdy z nas ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze z żoną Dawida - powiedział dziennikarz.

Dumy z postawy swojego rodaka nie kryją także inni przedstawiciele mediów na Słowenii.

- Myślę, że to był wspaniały gest - ocenił Tilen Jamnik ze słoweńskiej telewizji RTV. - Anże pokazał, że jest naprawdę świetnym sportowcem i wspaniałym człowiekiem, co jest jeszcze ważniejsze. Niezwykle dojrzał w ostatnich latach i ten gest to pokazuje. Skoki narciarskie to sport indywidualny, zawodnicy ze sobą rywalizują, ale przyjaźń i relacje międzyludzkie są równie ważne lub ważniejsze niż same zawody - stwierdził.

Źródło: Getty Images Anże Laniszek na podium Pucharu Świata

Słoweńcy są dumni

Granerud dziękuje, Kubacki gratuluje. Wielka klasa polskiego skoczka W Pucharze Świata... czytaj dalej » Piękny gest Laniszka został w Polsce uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń całego sezonu w skokach narciarskich. Szeroko komentowany był także poza naszym krajem.

- Myślę, że to była wielka rzecz nie tylko w Polsce, ale również na Słowenii - zauważył Miha Szimnovec z największego tamtejszego dziennika "Delo". - Widziałem liczne komentarze pod artykułami i wszystkie były bardzo pozytywne. Anże swoim gestem zdobył wiele serc.

- Kiedy opublikowaliśmy artykuł o geście Anże na stronie Siol.net, to dla wszystkich była wielka sprawa. Ludziom na Słowenii bardzo podobało się, co zrobił nasz skoczek. Ten gest pokazał, że sport to nie tylko rywalizacja, a ludzie zawsze muszą troszczyć się o innych - analizował Lopatić.

- Wiele osób na Słowenii było poruszonych całą sytuacją - wtórował kolegom po fachu Jamnik. - Pierwszą rzeczą, o której powiedział Anże, była troska o zdrowie Marty. Pokazał, że myśli o innych, a nie tylko o swoim sukcesie. A przecież to wcale nie było takie oczywiste. Nie sądzę, żeby wszyscy ludzie na jego miejscu zrobili tak samo. To był wspaniały gest i myślę, że dzięki temu Anże zdobył wielu fanów i popularność - ocenił.

Kubacki natchnął rywala

Nowy trener, starzy mistrzowie. Najdłuższy w historii sezon Pucharu Świata za nami Sezon 2022/2023... czytaj dalej » Słoweńscy dziennikarze zauważyli, że nikt w ich kraju nie spodziewał się takiego ruchu ze strony Laniszka. Przyznali jednak, że na coś się zanosiło.

- Słyszałem, że Anże coś szykuje, ale nie wiedziałem, czego się spodziewać. Byłem zaskoczony, jak wielu innych. To był naprawdę miły gest ze strony Anże, ale także bardzo emocjonalny moment - zauważył Szimnovec.

- Nie przypuszczaliśmy, co Anże zamierza, ale we wszystkich wywiadach przed Planicą zawsze powtarzał, że Dawid zasługuje na podium w klasyfikacji generalnej - przypomniał Jamnik. - Anże miał świetny sezon, był niesamowity przez cały rok, a ten gest to taka wisienka na torcie. Coś większego, niż wszystkie jego zwycięstwa i miejsca na podium - ocenił.

Laniszek odebrał brązowy medal w towarzystwie podobizny Kubackiego, a następnie wyraził wiele ciepłych słów pod adresem polskiego kolegi.

- Po wszystkim Anże powiedział, że Dawid zasłużył na trzecie lub drugie miejsce. Dodał też, że rozważa oddanie medalu Kubackiemu - zdradził Lopatić.

- Po sezonie przeprowadziłem z Anże wywiad i przekonywał, że Dawid powinien stać na podium w Planicy. Po prostu zasłużył na to. Teraz życzy Dawidowi i jego żonie Marcie wszystkiego najlepszego. Kubacki pokazał mu, że ma wspaniałą osobowość. Pokazał, że skoki narciarskie to nie jedyna rzecz w życiu i że najważniejsza jest miłość. Anże ma wielki szacunek dla Dawida - zakończył Szimnovec.