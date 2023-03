Wpędzili rywali w kompleksy. Kubacki, Stoch i Żyła już znają smak złota w drużynie

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Polacy dobrze wspominają mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym z 2017 roku. W rywalizacji indywidualnej Piotr Żyła wywalczył brązowy medal, a w konkursie drużynowym najlepsza była eskadra Stefana Horngachera. To był historyczny triumf, gdyż nigdy wcześniej Polacy nie zdołali wygrać drużynówki na wielkiej imprezie. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy

Żyła odebrał długo wyczekiwany złoty medal. Piękne chwile w Planicy Piotr Żyła ze... czytaj dalej » To była sobota 4 marca 2017 roku. Dzień, który na zawsze wpisał się w historię polskich skoków. Drużyna Stefana Horngachera: Kubacki, Stoch, Żyła i będący wtedy w życiowej formie Maciej Kot wywalczyła pierwszy i jedyny dotąd tytuł mistrzów świata.

Dominowali od pierwszego skoku

Biało-Czerwoni przystępowali do tamtego konkursu w roli faworytów. Ledwie kilka dni wcześniej w wielkim stylu triumfowali w Willingen. Już w Lahti gigantyczną moc pokazali w konkursie indywidualnym na dużej skoczni - w czołowej ósemce była cała czwórka (brązowy medal Żyły).

W tej historycznej już drużynówce dominowali od samego początku. To był pokaz siły. Na prowadzenie po pierwszej grupie wyprowadził ich Żyła. 130,5 m to była odległość, która posłała rywali na deski. A dokładnie takie same rezultaty uzyskali Kot i Stoch. Konkurenci już na tym etapie mogli myśleć tylko o walce o srebro.

W drugiej serii nieco słabsze skoki przytrafiły się Kotowi i Kubackiemu, ale najgroźniejsza tego dnia Norwegia nie była w stanie zbliżyć się na mniej niż 25 punktów. Stochowi pozostało postawić kropkę nad i. Zrobił to z gigantycznym luzem. Czwórka Horngachera miała złoto i miejsce w historii. Ich dominacja była niezaprzeczalna.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skoki Polaków z 2. serii konkursu drużynowego w MŚ w Lahti w 2017 roku

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu drużynowego w MŚ w Lahti w 2017 roku

Dokładnie sześć lat później, w kolejną sobotę 4 marca, na mistrzostwach świata - tym razem w Planicy - znów są Kubacki, Stoch i Żyła. I znów są w znakomitej formie. Czy wspierani przez Aleksandra Zniszczoła zdołają powtórzyć sukces z Lahti?

Oglądasz Wideo: Eurosport Tak Polacy zostali najlepszą drużyną mistrzostw świata w Lahti

Skoki narciarskie Planica 2023. Program zawodów

Sobota, 04.03.2023

15:30 – Seria próbna mężczyzn HS138

16:30 – Konkurs drużynowy mężczyzn HS138