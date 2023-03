Mocno zachwiało Żyłą. Świetna reakcja i daleki lot

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lot Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Laniska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy

Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy

Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy

Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy

Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy

Lot Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy

Stoch najwyżej z Polaków, Zniszczoł z kolejnym rekordem. Słoweńcy rządzili w kwalifikacjach Słoweniec Anże... czytaj dalej » Zaprocentowało wielkie doświadczenie Żyły. Zaraz po wyjściu z progu, gdy znalazł się już nad zeskokiem, otrzymał z prawej strony mocne uderzenie wiatru.

Przytomnie jednak zareagował i ustabilizował rękami lot. Druga faza była już na tyle dobra, że od sędziów otrzymał nawet trzy noty po 18 i jedną 18,5 pkt.

Pewny awans do konkursu

Odległość też była zadowalająca. 221 m pozwoliło Żyle skończyć kwalifikacje na 11. miejscu. Z Polaków lepszy był tylko dziesiąty Kamil Stoch.

To oznaczało pewny awans do konkursu Pucharu Świata w Planicy.

- Jak Piotrek wyszedł z progu, to się złapałem za głowę. Myślałem, że już po skoku, nie wejdzie do konkursu. A tymczasem on sobie ładnie wszystko poukładał – powiedział w studiu Eurosportu w Planicy Wojciech Topór.

A jak na swój występ zareagował Żyła?

- Niedobry dla mnie dzień. Trzeba było wstać przed 6.00, żeby się obudzić. Dziś mi nie szło. Za mało pracy od rana, dopiero przed kwalifikacjami popracowałem. Miałem więcej motywacji - przyznał skoczek w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Źródło: Eurosport Wyniki kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy (1-10)

Program finałowych zawodów PŚ w Planicy:

piątek

15.00 - konkurs indywidualny

sobota

10.00 - konkurs drużynowy

niedziela

10.00 - konkurs indywidualny