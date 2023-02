Żyła złota w Planicy? Jeden medal już jest, kolejne w drodze

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Światowy czempionat w Alpach Julijskich ruszył we wtorek. To, co jednak najbardziej rozpalało wyobraźnię kibiców w Polsce, wystartowało w czwartek. To wtedy po raz pierwszy na skoczni normalnej, Srednej Skakalnicy, mieli zameldować się najlepsi zawodnicy świata.

Od niepewności Kubackiego do euforii Żyły

Im starszy, tym lepszy. Żyła znów przeszedł do historii Piotr Żyła w... czytaj dalej » Zanim to nastąpiło, Polski Związek Narciarski przekazał fatalne wieści. Niedyspozycja, a dokładnie ból pleców dopadł Dawida Kubackiego, wicelidera Pucharu Świata i najlepszego w tym sezonie polskiego skoczka. Czwartkowe treningi miał z głowy. Zaczął się wyścig z czasem - czy zdąży wykurować się na piątkowe kwalifikacje i czy w ogóle będzie miał szansę walki o medal? Jakoś się udało, ból odpuścił, a Kubacki był najlepszy z Polaków w kwalifikacjach.

Sobota okazała się sensacyjna. Serię próbną przed konkursem indywidualnym wygrał Żyła. Dał sygnał, że ma wielki apetyt na obronę tytułu. I to mu się udało, choć po pierwszej serii nic na to nie wskazywało, był dopiero 13. I wtedy zaatakował z taką mocą, że żaden z rywali nie był w stanie obronić przewagi. Znów to zrobił, znów jest najstarszym mistrzem świata, poprawił swój rekord sprzed dwóch lat.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Kiedy wiadomo było, że złota nikt mu już nie odbierze, oszalał z radości. Okrzyków nie było końca, rundę honorową pokonał na barkach Kamila Stocha i Pawła Wąska.

Oglądasz Wideo: Eurosport Szalona radość Piotra Żyły i reprezentacji Polski po konkursie na skoczni normalnej w Planicy - Nie wiem, czy to dziś do mnie dotrze - mówił w swoim stylu przed kamerami Eurosportu. On naprawdę nie dowierzał, czego dokonał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Żyła po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Nie mniej szczęśliwy był trener Polaków Thomas Thurnbichler, który nie krył, że był to "jeden z najszczęśliwszych dni w jego życiu".

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Ten wieczór w hotelu polskiej ekipy był długi. Była radość i był lejący się szampan. Jak przyznawał w niedzielę Żyła, spać poszedł dopiero po godzinie trzeciej w nocy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Piotr Żyła hucznie powitany w hotelu po zdobyciu złotego medalu

Świętowanie było długie, ale niedziela nie była wcale dniem wolnym. W planach był konkurs drużyn mieszanych i dekoracja medalowa mistrza świata. Ta ostatnia została jednak przełożona na środę, więc Żyła musi jeszcze poczekać.

W Planicy niemal jak w Seefeld. Żyła blisko niesamowitego osiągnięcia Kubackiego sprzed lat To był niezwykły... czytaj dalej » W rywalizacji mikstów 36-latek robił, co mógł. Znów skakał świetnie, ale był w tym odosobniony i skończyło się na ósmym miejscu. Po złoto sięgnęli Niemcy.

Był to ostatni akcent rywalizacji w skokach na obiekcie normalnym. Wcześniej rozegrano też konkursy indywidualny i drużynowy kobiet. Pierwszy wygrała Katharina Althaus, a drugi Niemki. Oznacza to, że Althaus zgarnęła wszystkie trzy złota i jest niekwestionowaną gwiazdą imprezy.

Złoto Żyły sprawia, że Polska plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji medalowej.

A wciąż może być jeszcze piękniej. Bo już od środy skoczkowie przenoszą się na obiekt duży. Tam mocny będzie nie tylko Żyła, ale również wracający do pełni sił Kubacki czy Stoch, który już w sobotę pokazał medalowe aspiracje. Krążek któregoś z nich jest wielce prawdopodobny. A może nie tylko jednego? Na deser zostanie jeszcze konkurs drużynowy, w którym Biało-Czerwoni w obecnej dyspozycji mogą być głównymi faworytami.

Skoki narciarskie Planica 2023. Program zawodów