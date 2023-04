Solidna porcja latania od samego rana. O której godzinie konkursy w sobotę

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Jana Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Nikity Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Timiego Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Anze Laniska, który dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli komentatorzy Eurosportu o warunkach pogodowych przed 1. serią piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Dominik Formela oraz Wojciech Topór o warunkach pogodowych przed piątkowym konkursem w Planicy.

Zobacz, co powiedział Peter Prevc o upadku z mistrzostw świata w Planicy.

Finał sezonu skoków narciarskich

Słoneczna zazwyczaj o tej porze Planica tym razem przywitała skoczków dość kapryśną pogodą. W czwartek udało się przeprowadzić kwalifikacje pierwszego konkursu indywidualnego, ale już w piątek, w dniu zawodów, organizatorzy zderzyli się z problemami.

Z powodu silnego wiatru odwołano serię próbną. Potem kilkukrotnie przesuwano rozpoczęcie konkursu, a po dokładnie dwóch godzinach sporego zamieszania ogłoszono w końcu, że rywalizacja zostanie przeniesiona na sobotę.

Skoki narciarskie Planica 2023: o której godzinie początek sobotniego konkursu indywidualnego?

Terminarz weekendu jest bardzo napięty. Organizatorom udało się wcisnąć konkurs indywidualny w sobotę, co jednak oznacza, że zawodnicy będą musieli pojawić się na skoczni już z samego rana.

Niemożliwe będzie, aby przeprowadzić normalnie dwie serie. O zwycięstwie zadecyduje tylko jedna. Początek sobotniego konkursu indywidualnego o godzinie 8.45.

Na starcie stanie czterech Polaków: Piotr Żyła, Kamil Stoch (najlepszy z naszych zawodników w czwartkowych kwalifikacjach), Aleksander Zniszczoł oraz Andrzej Stękała.

Skoki narciarskie Planica 2023: o której godzinie początek sobotniego konkursu drużynowego?

Na konkurs drużynowy nie trzeba będzie długo czekać. Ma się on rozpocząć zaraz po zakończeniu zawodów indywidualnych, a więc około godziny 10.00.

Prevc wrócił do Planicy po makabrycznym upadku. "Wiedziałem, że jest źle" Peter Prevc,... czytaj dalej » Weźmie w nim udział dziewięć reprezentacji. Skład Polaków poznaliśmy w piątek wieczorem. Co ciekawe zabraknie w nim Andrzeja Stękały, którego zastąpi w czwórce Paweł Wąsek, który w czwartek nie spisał się najlepiej w kwalifikacjach. W składzie Polski znaleźli się też: Stoch, Żyła i Zniszczoł.

Weekend w Planicy zakończy drugi konkurs indywidualny, który odbędzie się w niedzielę. Weźmie w nim udział czołowa trzydziestka Pucharu Świata.

Kryształowe Kule do rozdania

Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej zapewnił sobie już wcześniej Norweg Halvor Egner Granerud. Drugi jest Austriak Stefan Kraft, a trzeci Dawid Kubacki, który ze względu na kłopoty zdrowotne żony przedwcześnie zakończył występy w tym sezonie.

Z kolei o małą Kryształową Kulę za loty powinni powalczyć mający 380 punktów Granerud i tracący do niego 60 Kraft. Żyła jest szósty, ale od trzeciego Słoweńca Timiego Zajca dzielą go tylko 39 punkty.



Skoczkowie na Letalnicy rywalizują również w cyklu Planica 7, w którym uwzględniane będą noty uzyskane we wszystkich próbach. W 2018 roku w tych zmaganiach triumfował Stoch.

Transmisja w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze. Początek studia o 8:15. Ok. godz. 9:45 studio po konkursie indywidualnym i przed drużynowym.

Program finałowych zawodów PŚ w Planicy:

sobota, 1 kwietnia:

8.45 - konkurs indywidualny (jedna seria)

10.00 - konkurs drużynowy

niedziela, 2 kwietnia:

10.00 - konkurs indywidualny