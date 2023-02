Żyła robił, co mógł, ale Polacy byli tylko tłem. Niemcy mistrzami świata

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Niedzielne zmagania odbywały się na tej samej skoczni, na której dzień wcześniej Żyła obronił tytuł mistrza świata. Doświadczony zawodnik stanął tym samym przed szansą na wywalczenie drugiego medalu w odstępie zaledwie 24 godzin.

Piotr Żyła będzie musiał poczekać na złoty medal. Ceremonia wręczenia została przełożona na środę Na półmetku na... czytaj dalej » Tym razem zadanie było jednak piekielnie trudne. O formę samego mistrza i szóstego w sobotę Kamila Stocha martwić się nie było trzeba, natomiast Kinga Rajda i Nicole Konderla prezentują wyraźnie niższy poziom niż zdecydowana większość konkurentek. A ekip liczących na czołowe miejsca było mnóstwo. Na liście startowej widniało aż 15 reprezentacji. Murowanymi faworytami byli Niemcy, którzy po tytuł sięgali cztery razy z rzędu. Polacy w dwóch dotychczasowych startach zajmowali szóste miejsca.

KONKURS DRUŻYN MIESZANYCH NA MŚ: WYNIKI

Polacy o włos od odpadnięcia

Biało-Czerwonych zabrakło w serii próbnej przed zawodami, całą energię oszczędzali na skoki konkursowe. Nie chcieli też ryzykować, bo w Planicy mocno wiało, a rywalizacja zapowiadała się na naprawdę długą.

Jako pierwsza w polskiej ekipie na belce usiadł Rajda. Niestety 22-latka popełniła błąd już na progu i osiągnęła ledwie 75 m. Tylko niewielkim wytłumaczeniem był silny wiatr w plecy, za który do jej noty doliczono 11 pkt. Po tej próbie nasza reprezentacja była dopiero na ósmym miejscu, a przecież najlepsze reprezentacje swoje skoczkinie wciąż miały na górze. Ostatecznie Polska po pierwszej grupie była 13., tylko przed Ukrainą i Kazachstanem, a za choćby Rumunią i Chinami. Prowadziła Norwegia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Rajdy z 1. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

Skracanie dystansu do rywali przypadło w udziale Stochowi. I on swoje zrobił. W bardzo dobrym stylu uzyskał 97,5 m. Po jego próbie Polska była na piątym miejscu, a więc już o trzy wyżej niż po skoku Rajdy. Zmniejszyła się też różnica do innych rywali. W efekcie w połowie pierwszej serii Biało-Czerwoni plasowali się na 10. lokacie. Mieli niespełna 20 pkt mniej od szóstej Szwajcarii. Na czele pozostawała Norwegia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

Przyzwoicie, na miarę swoich możliwości, spisała się Konderla. Skoczyła 83 m w niesprzyjających warunkach. Po całej grupie Biało-Czerwona ekipa była już na dziewiątym miejscu. Zadanie przed Żyłą było jednak trudne - do ósmego miejsca (Szwajcaria), gwarantującego udział w drugiej serii, brakowało niemal 18 pkt. Norwegia, Słowenia i Niemcy wypracowały sobie przewagę i wydawało się, że to te ekipy będą walczyć o medale.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Konderli z 1. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

Fatalną informacją dla Polski na początek czwartej grupy był świetny skok Szwajcara Gregora Deschwandena (97 m). Zadanie przed Żyłą stało się praktycznie niemożliwe do wykonania. Szansą był nieco krótszy skok Włocha Alexa Insama. Nasz mistrz świata huknął 101 m. Zrobił, co mógł i... udało się. Wyprzedziliśmy Włochów o 0,3 pkt, co okazało się kluczowe w kontekście awansu do serii finałowej. Na półmetku najbliżej złota była Norwegia. Za nimi byli Niemcy i Słoweńcy, reszta stawki miała już wyraźniejszą stratę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 1. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

Źródło: Eurosport Wyniki 1. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

Rywale uciekli za daleko

Serię finałową otworzyła Rajda. Po wyjściu z progu było lepiej, ale z kolei pojawił się problem przy lądowaniu na 79,5 m. Zanosiło się na kolejne straty. Tak było, bo rywalki skakały zdecydowanie dalej. Pozostawaliśmy na ósmy miejscu.

W drugiej próbie nie zachwycił też Stoch. Po skoku na 92. metr tylko klepnął ze złością w uda. O walce o siódme miejsce mogliśmy zapomnieć.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

Rajda powtórzyła próbę z pierwszej serii. Znów osiągnęła 83 m. Na zakończenie rywalizacji dla Biało-Czerwonych ponownie popisał się Żyła. 99,5 m nie mogło jednak nic już zmienić - Polska skończyła na ósmym miejscu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu mieszanego w MŚ w Planicy

W grze o medale były już tylko trzy ekipy. Niemcy, Norwegowie i Słoweńcy. Złoto dla tych pierwszych przypieczętował Andreas Wellinger (98m).

Tym samym trzeci tytuł wywalczyła w Planicy Katharina Althaus, która wcześniej wygrała indywidualnie i w drużynie.