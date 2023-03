Stoch: muszę znaleźć coś, co mnie napędzi

Kamil Stoch o kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Jana Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Nikity Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Timiego Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Anze Laniska, który dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz lot Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy.

Stoch najwyżej z Polaków, Zniszczoł z kolejnym rekordem. Słoweńcy rządzili w kwalifikacjach Słoweniec Anże... czytaj dalej » Stoch przyznał, że mimo wielu lat startów, ogromnego doświadczenia, nadal czuje respekt przed słoweńskim mamutem, gdzie tradycyjnie zakończy się sezon Pucharu Świata.

- Miałem kiedyś tutaj tak, że gdy patrzyłem w dół, to kolana ugięły się pode mną. Teraz już tak nie jest. Jestem pewny tego, co robię. Skaczę dosyć stabilnie - wyjaśnił na antenie Eurosportu.

W czwartkowych kwalifikacjach poleciał 224 m i był 10.

- Wszystkie moje dzisiejsze skoki, także te treningowe, były solidne. Miałem trochę problemów z pozycją. Ten ostatni, kwalifikacyjny był najlepszy. Najwięcej w nim było energii, takiego przekonania, ale to jeszcze nie jest to. Muszę znaleźć coś, co mnie napędzi. Jeden punkt, który da mi taki wykop z progu - podsumował Stoch.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Anże Lanisek (239 m), ale autorem najdłuższego skoku był drugi w stawce rodak Timi Zajc (241,5 m).

W piątkowym konkursie wystąpi - poza Stochem - jeszcze trzech Polaków: 11. w kwalifikacjach Piotr Żyła, 12. Aleksander Zniszczoł i 32. Andrzej Stękała. Przepadli 55. Jan Habdas i 60. Paweł Wąsek.

Trzy konkursy w Planicy

Narta wbita w zeskok. Groźny upadek w Planicy Ledwo rozpoczął... czytaj dalej » Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową, a w niedzielę odbędzie się finał sezonu z udziałem 30 czołowych zawodników Pucharu Świata.



Skoczkowie będą konkurować nie tylko o punkty PŚ, ale także w ramach cyklu Planica 7, w którym uwzględniane będą noty uzyskane w kwalifikacjach, konkursie drużynowym i dwóch indywidualnych.

W czołówce Pucharu Świata nie dojdzie już do większych zmian. Halvor Egner Granerud w Vikersund zapewnił sobie Kryształową Kulę. Drugi Stefan Kraft traci do niego 438 punktów. Czwarty Lanisek ma 1519 pkt i może wyprzedzić nieobecnego w Planicy Dawida Kubackiego, który zgromadził 1592 pkt. Natomiast piąty Ryoyu Kobayashi ma 1011 pkt i nie włączy się już do walki o miejsce na podium PŚ.

Źródło: Eurosport Wyniki kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy (1-10)

Źródło: Eurosport Wyniki kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy (11-20)

Program finałowych zawodów PŚ w Planicy:

piątek

15.00 - konkurs indywidualny

sobota

10.00 - konkurs drużynowy

niedziela

10.00 - konkurs indywidualny