"Chodzący komputer". Granerud zaskakuje nawet kolegów z kadry

Granerud podkreśla, że złoto w Planicy nie jest jego obsesją. Jednak jego koledzy z reprezentacji uważają, że jest inaczej i po wygraniu Turnieju Czterech Skoczni triumf w MŚ to obecnie jego cel nadrzędny.

Granerud - chodzący komputer

Norweg po zwycięstwie w prestiżowej imprezie w styczniu powiedział dziennikarzom, że to był jego główny cel na ten sezon, ale wtedy wyraźnym liderem Pucharu Świata był Dawid Kubacki. Teraz Norweg zbudował bezpieczną przewagę w walce o Kryształową Kulę i na pytanie, czy teraz celuje w PŚ czy MŚ, odparł: "A dlaczego nie w oba zwycięstwa?".



Starszy kolega z kadry Johan Andre Forfang zwrócił uwagę, że Granerud posiada nieprawdopodobną umiejętność koncentracji.



- Jeżeli już wyznaczy sobie cel, to po niego sięga za wszelka cenę - powiedział i nazwał go "chodzącym komputerem".



- O skokach narciarskich wie wszystko i jest chodzącą encyklopedią tego sportu, a jeżeli chodzi o statystyki, wyniki, to jest chodzącym komputerem. Ma wszystko wyliczone, przeanalizowane i codziennie przekazuje nam różne dane - dodał.



Granerud już jest zaliczany jest do trójki najlepszych skoczków w historii Norwegii, za Birgerem Ruudem i Bjoernem Wirkolą. Ma w dorobku 23 zwycięstwa indywidualne w PŚ oraz triumf w klasyfikacji generalnej sezonu 2020/21.



- Brakuje mu już tylko złotych medali MŚ i olimpijskich. Jeżeli to osiągnie, będzie na pierwszym miejscu w historii norweskich skoków. Może już po Planicy... - podkreślił szef tej dyscypliny w rodzimej federacji narciarskiej Clas Brede Brathen.

