Kubacki pewny siebie przed mistrzostwami świata. "Wiem, co mam robić"

Kubacki ma na koncie jeden złoty medal mistrzostw świata indywidualnie z Seefeld (2019) i jeden drużynowo z Lahti (2017). Dwukrotnie z kolegami sięgał też po brąz (2013 i 21).

Kubacki wspomina medale

Jakie wspomnienia z mistrzostw świata są najważniejsze dla Kubackiego?

- Takie najszczęśliwsze momenty to pewnie drużynówka z Lahti, gdzie wywalczyliśmy złoto - wspomina zawodnik. - Seefeld indywidualnie to wiadomo. To jest fajny sukces i dużo radości po zawodach, mimo że konkurs wyglądał jak wyglądał (Kubacki został mistrzem świata, a w zawodach karty rozdawał wiatr - przyp. red.).

- W przeglądzie najważniejszych wydarzeń dla mnie pierwsze miejsce zajmuje jednak Predazzo, gdzie w 2013 roku wywalczyliśmy pierwszy medal drużynowy w historii - kontynuował. - Tam też emocji było dużo i zamieszania po samym konkursie. Najpierw smutek, że się nie udało. Potem radość, że się jednak udało. Następnie, że nie wiadomo, aż na końcu, że jednak mamy medal (Polacy cieszyli się po odjęciu punktów Norwegom - przyp. red.). To był taki dziki czas i zapadnie mi w pamięć do końca życia - zapewnił lider Biało-Czerwonych.

Oczekiwania przed mistrzostwami świata

Na sobotę zaplanowano pierwszy konkurs mężczyzn na skoczni normalnej. Przez lata mówiło się, że to królestwo Kubackiego. Czy na mniejszej skoczni masz jakąś przewagę nad rywalami? - spytał zawodnika Merk.

- Przez te wszystkie lata przylgnęło do mnie, że w nogach mam siłę - wspomniał doświadczony zawodnik. - Gdy technika trochę kulała, to ta siła razy błąd lepiej działała na małej skoczni niż na większej. Myślę, że teraz poprawiłem technikę. Ten sezon pokazuje, że na dużych skoczniach radzę sobie całkiem dobrze. Na małym obiekcie też wszystko powinno funkcjonować. To, co sobie wypracowałem od strony technicznej, będzie tu też lepiej działało. Teraz mieliśmy trochę przerwy, by się zregenerować i poziom energii mamy na dobrym poziomie, a noga będzie podawała jak trzeba - zapewnił.

Jakie są oczekiwania Kubackiego przed Planicą?

- Przyjechałem tu, żeby dobrze skakać. Wiem, jakie mam możliwości i na co mnie stać. Jestem tego świadomy. Wiem też, że muszę być skoncentrowany, bo nie rozdaje się medali przed konkursami. Wiem, co mam robić i wierzę, że to zadziała. Zobaczymy, co to da na skoczni - zakończył Kubacki.

