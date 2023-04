Te obrazki wzruszyły Kubackiego. "Płakaliśmy z Martą razem"

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W niedzielę rozegrano ostatni konkurs sezonu PŚ. Po nim odbyła się ceremonia podsumowująca cykl, który wygrał Halvor Egner Granerud. Norweg odebrał Kryształową Kulę, drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Lanisek.

Słoweniec pojawił się na podium ze specjalnie przygotowanym zdjęciem Kubackiego, nieobecnego w Planicy z powodu poważnych problemów zdrowotnych żony Marty. Polak wycofał się z rywalizacji już w Vikersund. Był wówczas wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ. W kolejnych zawodach wyprzedził go Kraft, a następnie Lanisek.

Dawid Kubacki o geście Laniska

Kubacki o stanie zdrowia żony: serducho Marty bije samodzielnie, lekarz mówi o cudzie Za Dawidem... czytaj dalej » W trakcie ceremonii Słoweniec był wyraźnie wzruszony. Dał do zrozumienia, że to nie on, a Polak powinien być na jego miejscu. - Dla mnie był drugi w całym sezonie, nawet nie trzeci. Życzę jemu, Marcie i dzieciom wszystkiego najlepszego - powiedział Lanisek w rozmowie z Eurosportem.

Kubacki był poruszony gestem rywala. - Nie wyobrażałem sobie tego w ten sposób. Ścisnęło mnie to za gardło i od razu napisałem wiadomość do Anże o tym, jak zareagowaliśmy. Bo płakaliśmy z Martą razem - wyznał w "Przeglądzie Sportowym".

Dodał, że kompletnie nie spodziewał się tego.

- Rywalizujemy na skoczni, ale poza nią... Raz wygra jeden, później drugi, odzywa się żyłka sportowca, ale zawsze pójdziesz i pogratulujesz. Mogę się złościć, że to ja zrobiłem coś źle, ale nie dlatego, że ktoś był lepszy i myślę, że to było widać przez cały sezon. Tak było ze mną, Halvorem, Anże czy Stefanem, bo w czwórkę walczyliśmy o najwyższe miejsca. Na skoczni możemy się sportowo żreć, ale przechodzimy przez bramkę i jesteśmy razem. Nikt nie ma myśli, że ten drugi mógł coś zepsuć - powiedział Kubacki.

Skoczkowie pamiętali. Wyjątkowe wsparcie dla rodziny Kubackiego Dawid Kubacki był... czytaj dalej » - To, co zrobił Anże... Szacunek, bo to udowadnia, jakim jest człowiekiem i jak ma wielkie serce. Widzieliśmy też z żoną tablicę, na której wszyscy się podpisywali pod życzeniami zdrowia - zaznaczył.

Dawid Kubacki o stanie zdrowia żony

Ostatecznie Kubacki zajął czwarte miejsce w Pucharze Świata. Wygrał sześć konkursów, łącznie aż 15 razy stawał na podium. Do tego dołożył brązowy medal mistrzostw świata na dużej skoczni w Planicy.

W rozmowie z Eurosportem ocenił, że za nim najlepsza zima w karierze, ale podkreślił, że "sport zszedł na drugi albo nawet trzeci plan".

- Na szczęście stan zdrowia Marty poprawia się. Z dnia na dzień jest lepiej, robimy postępy. Po takich przejściach, jakich doświadczyliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, robimy duże postępy, by wrócić do domu i dzieciaków. Dla Marty ten czas jest na pewno najcięższy, bo to ona cierpi i musi się z tym wszystkim mierzyć. Mam nadzieję, że czuje moje wsparcie i to, że nie jest z tym wszystkim sama, ale mimo wszystko to jest rozłąka z dziećmi i tak naprawdę przechodzenie przez tę bardzo trudną sytuację - powiedział Kubacki.