Michal Doleżal nie będzie już trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich

Trwa kończący sezon weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Teraz wiadomo, że to będzie ostatni akord polskiej kadry pod wodzą Michala Doleżala.

- Zadecydowałem i chciałem oficjalnie ogłosić, że umowa ze mną nie będzie przedłużona. To wyszło można powiedzieć z dwóch stron - mówił Czech po piątkowym konkursie.

- Było dużo dyskusji. To co się działo w mediach w ostatnich miesiącach, to wszystko czytałem. W takiej formie też mi się to trochę nie podobało. Tak się nie robi. Czekałem na decyzję. W czwartek rozmawiałem ze sztabem, zawodnikami, oficjalnie im ogłosiłem decyzję. Chciałem, aby wyszło to ode mnie. Wyszło bardzo emocjonalnie. Przeżyłem sześć lat w Polsce w bardzo dobrych warunkach. Coś też zrobiliśmy. Były sukcesy. Muszę podziękować zawodnikom, sztabowi za zaufanie i całą pracę. Wiem, że miałem najlepszy team na świecie.

Czeski szkoleniowiec został selekcjonerem Polaków na początku 2019 roku. Zastąpił Stefana Horngachera, który odszedł do kadry niemieckiej. Wcześniej przez trzy sezony był asystentem Austriaka.

- Dziękuję związkowi i Stefanowi. Przy nim się rozwinąłem. Oprócz tego ostatniego sezonu to były bardzo udane lata. Też próbowaliśmy w tym roku, były podia, medal Dawida na igrzyskach. To nie jest łatwa sytuacja. Z drugiej strony, moja rodzina bardzo to przeżywała. To był impuls. Żona bardziej przeżywała ode mnie. Dołowano mnie i wszystkich wokoło. Tak się teraz ta sprawa kończy. Jest mi trudno, bo wiem po rozmowie w czwartek, że zawodnicy i sztab za mną stoją. Atmosfera jest fajna, to moja druga rodzina. Szkoda bardzo, bo wiem, że mogliśmy jeszcze zrobić wiele, ale tak to się kończy. Nauczyłem się dużo. To tylko moja decyzja. Widzieliście, że ja nie byłem pewny siebie po takim sezonie. Widziałem, jak rodzina reaguje. To jest najważniejsze - dodawał 44-latek.