Pięciu Polaków z awansem. Japoński rekordzista najlepszy w kwalifikacjach

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

RELACJA NA ŻYWO Z KWALIFIKACJI W PLANICY

Skoczkowie przystąpili do zmagań w Planicy po dłuższej przerwie. Od drużynowej rywalizacji w mistrzostwach świata 6 marca nie odbyły się żadne pucharowe zawody, bo przez koronawirusa z organizacji cyklu Raw Air zrezygnowali Norwegowie. W Planicy odbędzie się o jeden konkurs więcej niż pierwotnie zakładano.

Ze zmiennym szczęściem

"Huknął Kamil jak z armaty". Stoch w Planicy złamał historyczną barierę Kamil Stoch jest... czytaj dalej » Te dodatkowe zawody zaplanowano na czwartek, a w środę odbyły się kwalifikacje do nich. W reprezentacji Polski na liście startowej znaleźli się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Murańka.

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych zaprezentował się ostatni z wymienionych. Niestety Murańka nie błysnął formą. Skoczek z Zakopanego przy słabym wietrze uzyskał tylko 202 m i słabo wylądował. Z taką próbą nie miał szans na awans. Jako jedyny z Polaków nie awansował do czwartkowego konkursu.

Zdecydowanie lepiej spisał się startujący po nim Wolny. Polak uzyskał 219,5 m, do tego dostał niezłe noty. Dało mu to ostatecznie 21. miejsce.

Kolejnym z naszych reprezentantów był Stękała. Zakopiańczyk nie zawiódł. Odległość 226,5 m mogła robić wrażenie. Stękała wydawał się być bardzo zadowolony ze swojej próby. Awansował z piątym najlepszym rezultatem w całej stawce.

Wiatr nie sprzyjał mistrzowi

Żyła będzie musiał się poprawić w konkursach. 220 m zapewniło mu pewny i spokojny awans, ale taki wynik nie dałby mu możliwości walki o medale. Żyła był dwunasty.

Kubacki oddał zdecydowanie lepszy skok. 228 m i bardzo dobre oceny dały Polakowi wysoką pozycję w całej stawce - szóstą.

Ostatni z Biało-Czerwonych startował Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski miał bardzo kiepskie warunki. Wiatr wiał mu mocno w plecy, co sprawiło, że wylądował na 205 m. Stoch miał przy tym dobre noty i też nie musiał martwić się o kwalifikację do czwartkowych zawodów (zajął 23. miejsce).

Środowe kwalifikacje wygrał Kobayashi ze skokiem na odległość 229 m i notą 249,7 pkt. Do jego rekordu obiektu - 252 m z 2019 roku trochę zabrakło, ale i tak mógł być usatysfakcjonowany.

Drugi był Niemiec Markus Eisenbichler (227,5 m), a trzeci Bor Pavlovcić (232,5 m).

Źródło: Eurosport Wyniki środowych kwalifikacji w Planicy

Planica 7

Począwszy od środowych kwalifikacji na Letalnicy, rozgrywany będzie cykl Planica Seven. Wygra go zawodnik, który uzyska najwyższą łączną notę w siedmiu oficjalnych skokach (z kwalifikacji, dwóch konkursów indywidualnych i jednego drużynowego).

Kryształową Kulę zapewnił już sobie Norweg Halvor Egner Granerud. Kolejne miejsca w "generalce" zajmują Eisenbichler i Stoch, których dzielą tylko 74 punkty.

Wszystkie oficjalne skoki w Planicy pokażą wyłącznie Eurosport 1 i Eurosport Player.

Program zawodów w Planicy:

Czwartek, 25.03.2021

14.00 - Seria próbna

15.00 - Konkurs indywidualny



Piątek, 26.03.2021

13.30 - Kwalifikacje (Planica 7)

15.00 - Konkurs indywidualny (Planica 7)



Sobota, 27.03.2021

9.00 - Seria próbna

10.00 - Konkurs drużynowy (Planica 7)



Niedziela, 28.03.2021

9.00 - Seria próbna

10.00 - Konkurs indywidualny (Planica 7)