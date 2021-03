Ryoyu Kobayashi odleciał wszystkim, katastrofa Stocha i Kubackiego

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Kamil Stoch nie dostał się do drugiej serii konkursu PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Jakub Wolny zajął 14. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

CZWARTKOWY KONKURS INDYWIDUALNY - WYNIKI I ZAPIS RELACJI EUROSPORT.PL

Rozgrywane w ramach imprezy Planica 7 konkursy kończą sezon. Walka toczy się o punkty Pucharu Świata oraz o małą Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji lotów. Do tej zaliczane będą także wyniki kolejnych konkursów indywidualnych - piątkowego i niedzielnego.

Pierwszy dzień rywalizacji obfitował w kilka sensacyjnych rozstrzygnięć. Niepocieszeni mogą być polscy kibice. Szanse na końcowy triumf w imprezie praktycznie stracili już Kubacki i Stoch, którzy zgodnie skacząc po 200,5 metra, pożegnali się z konkursem już po pierwszej serii.

Awansowali Piotr Żyła (15. miejsce), Jakub Wolny (19. miejsce) i Andrzej Stękała (22. miejsce). W drugiej było o wiele lepiej, wszyscy poprawili pozycje. Dwóch pierwszych pofrunęło powyżej 230 metrów i ostatecznie zajęło 10. i 14. miejsce. Stękała wskoczył na 18.

To nie był konkurs Polaków, źle wspominać będą go Norwegowie. Nie chodzi tylko o słaby występ Halvora Egnera Graneruda, którego zabrakło w drugiej serii, ale przede wszystkim o wydarzenie z udziałem Daniela Andre Tandego, który nawet nie przystąpił do konkursu, bo miał groźny upadek przed zawodami.

Inni latali daleko

Tyle o niespodziankach. Zaskoczenia nie było natomiast, jeśli chodzi o występ gospodarzy. Słoweńcy dokonali rzeczy rzadko spotykanej w skokach, bo do drugiej serii awansowali w komplecie dziesięciu zawodników. Co więcej, dwóch z nich - Domen Prevc i Bor Pavlovcić - było po pierwszej serii na podium.

Problem w tym, że od początku pobytu w Planicy świetnie spisuje się Ryoyu Kobayashi. Japoński rekordzista skoczni wygrał kwalifikacje, najdalej leciał w serii próbnej, a w pierwszej próbie zawodów uzyskał aż 235,5 metra i miał 12 punktów przewagi nad drugim Prevcem.

Niestety dla gospodarzy, w finałowej serii Słoweńcy tak daleko już nie latali. Kobayashiego próbowali gonić za to Niemcy - Markus Eisenbichler i Karl Geiger. Prowadzili, ale Japończyk wygrał wojnę nerwów, tym razem skoczył jeszcze dalej - 244,5 metra, czym przypieczętował wygraną.

Źródło: Eurosport Wyniki pierwszego konkursu PŚ w Planicy

To nie koniec skakania w Planicy

Kolejne zawody indywidualne przedzieli konkurs drużynowy, który odbędzie się w sobotę.

Triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zapewnił sobie już Halvor Egner Granerud, który wrócił do rywalizacji po dłuższej przerwie spowodowanej m.in. koronawirusem.

O KTÓREJ GODZINIE KONKURSY? SPRAWDŹ PROGRAM PUCHARU ŚWIATA W PLANICY