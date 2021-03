Podjęli decyzję, Polacy będą skakać bez Stocha. "Musimy być sprawiedliwi"

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch nie dostał się do drugiej serii konkursu PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Jakub Wolny zajął 14. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Andrzej Stękała zajął 18. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Kwalifikacje do piątkowego konkursu w Planicy odwołane

Kwalifikacje do piątkowego konkursu w Planicy odwołane

Co nowego w sprawie Daniel Andre Tandego, który miał wypadek na skoczni w Planicy?

Dobra próba Polaka i skok do pierwszej trójki.

Jakub Wolny był dziesiąty na mamucie w Planicy. Oto co powiedział po piątkowych zmaganiach.

Oto co do powiedzenia miał w piątek po rywalizacji Piotr Żyła.

Oto co do powiedzenia miał trener polskiej kadry po piątkowych zmaganiach na skoczni w Planicy.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

RELACJA Z PIĄTKOWEGO KONKURSU W PLANICY

Ostatnie konkursy nie układały się po myśli Kamila Stocha. Nie inaczej było w piątek, gdy skoczkowie rywalizowali indywidualnie. Zawodnik z Zębu uplasował się dopiero na 32. miejscu.

Z tego powodu trener Michal Doleżal musiał podjąć trudną decyzję. Wiadomo już, że Stocha zabraknie w sobotnim konkursie drużynowym.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha w piątkowym konkursie w Planicy

- To zawsze jest trudna decyzja. Wiemy, że Kamil dla drużyny potrafi się inaczej zmobilizować. To jednak nie tylko moja decyzja, a sztabu. Chcemy wystawić najlepszych. Kamil potrafi z dnia na dzień się poprawić. Jednak musimy być sprawiedliwi w stosunku do tych, którzy skaczą tutaj lepiej – wyznał szkoleniowiec.

Oznacza to, że w sobotę Polskę będą reprezentowali: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Również w takiej kolejności pojawią się na skoczni.

- Każdy z tej czwórki skacze daleko. Stać ich, żeby oddać dwa równe skoki. Na pewno liczymy na podium – podkreślił Doleżal.

Jego słowa nie są bezpodstawne. W piątek najdalszy skok w konkursie oddał Żyła (239 metrów), który w swoim stylu powinien rozkręcać się z każdym kolejnym dniem. Kubacki poprawił się w stosunku do słabych czwartkowych kwalifikacji i zajął 16. miejsce. Z kolei Wolny uplasował się na 10. pozycji. Gorzej spisał się jedynie Stękała (36. miejsce).