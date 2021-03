Polacy daleko od podium w konkursie drużynowym. Tylko Stękała nie zawiódł

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch nie dostał się do drugiej serii konkursu PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Jakub Wolny zajął 14. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Andrzej Stękała zajął 18. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Kwalifikacje do piątkowego konkursu w Planicy odwołane

Kwalifikacje do piątkowego konkursu w Planicy odwołane

Co nowego w sprawie Daniel Andre Tandego, który miał wypadek na skoczni w Planicy?

Dobra próba Polaka i skok do pierwszej trójki.

Jakub Wolny był dziesiąty na mamucie w Planicy. Oto co powiedział po piątkowych zmaganiach.

Oto co do powiedzenia miał trener polskiej kadry po piątkowych zmaganiach na skoczni w Planicy.

Oto co do powiedzenia miał w piątek po rywalizacji Piotr Żyła.

Zobacz materiał, w którym analityk danych Marcin Czarnecki opowiada o przelicznikach za wiatr i o tym, jak powinno one się zmienić. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz o problemach związanych z rozegraniem konkursu drużynowego w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo silny oraz boczny wiatr zmusił organizatorów do przerwania i anulowania konkursu drużynowego w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Jakub Kot oraz Krzysztof Biegun o odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po niedzielnym konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

RELACJA NA ŻYWO Z KONKURSU DRUŻYNOWEGO W PLANICY

W sobotę karty w Planicy rozdawał wiatr. Był zbyt silny, aby udało się dokończyć konkurs drużynowy i organizatorzy słusznie postanowili przenieść go na niedzielę. Skoczkowie mieli wziąć udział tylko w jednej serii zawodów drużynowych, bo niedługo później zaplanowano rywalizację indywidualną.

Żyła się nie popisał

Leczenie Tandego idzie zgodnie z planem. "Wyniki badań są pozytywne" W czwartek... czytaj dalej » W niedzielę rano warunki były o niebo lepsze i rywalizację rozpoczęto bez problemów. O tym, że można skakać daleko, przekonał już na samym początku Słoweniec Bor Pavlovcić, który poszybował aż 243 metry z 12 belki i sędziowie momentalnie obniżyli rozbieg.

Wobec słabszej formy Kamila Stocha trener Polaków Michal Doleżal do składu na zmagania w drużynówce wybrał: Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Jakuba Wolnego i Dawida Kubackiego.

Pierwszy z wymienionych kiepsko zaczął walkę Biało-Czerwonych o podium. Żyła uzyskał tylko 213 metrów, a przeciwnicy nie zawiedli. Przez to po pierwszej grupie zawodników Polacy zajmowali odległą szóstą lokatę. Do prowadzących Norwegów tracili aż 26,6 pkt, a do trzecich Słoweńców 23,3. Od startu zawodów trzeba było intensywnie gonić.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Żyły z niedzielnego konkursu drużynowego w Planicy

Stękała nadrobił straty

Na szczęście znacznie lepiej od kolegi z kadry spisał się Stękała. Zakopiańczyk w gorszych warunkach skoczył 222 metry, miał rekompensatę za wiatr i bardzo wysokie noty za styl. Stękała uśmiechał się od ucha do ucha. I słusznie - w końcu był najlepszy w swojej grupie i sporo nadrobił do przeciwników. Biało-Czerwoni awansowali na trzecią lokatę, przegrywając z Austrią (10,7 pkt) i Słowenią (2,5 pkt).

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stękały z niedzielnego konkursu drużynowego w Planicy

Wolny tylko pokręcił głową

Jakub Wolny uzyskał z dwunastej belki tylko 214 metrów. Po wylądowaniu tylko pokręcił z niedowierzaniem głową. W ten weekend oddawał już znacznie lepsze skoki.

Trudno było dziwić się niezadowoleniu Wolnego. Po jego próbie Polska spadła na czwarte miejsce. Prowadzili z dużą przewagą Niemcy. Następnie byli Japończycy i Austriacy, a Biało-Czerwonych gonili Norwegowie i Słoweńcy. Różnice punktowe między zespołami walczącymi o miejsce na podium nie były duże.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Wolnego z niedzielnego konkursu drużynowego w Planicy

Kubacki tylko machnął rękami

Sukces Biało-Czerwonych miał zatem zależeć od dyspozycji Kubackiego. Ta okazała się za słaba. Wylądował na 204 metrze, a z taką odległością nie można było marzyć o podium. Polak tylko machnął rękami i ten obrazek był wymowny. Razem z kolegami zakończyli zawody na szóstym miejscu. Do podium zabrakło bardzo dużo - blisko 24 punkty.

Konkurs drużynowy wygrali Niemcy, przed Japończykami i Austriakami.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z niedzielnego konkursu drużynowego w Planicy

Źródło: Eurosport Wyniki niedzielnego konkursu drużynowego w Planicy

Sport na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

W niedzielę jeszcze konkurs indywidualny

Na godzinę 10.30 zaplanowano rozpoczęcie ostatniego w sezonie 2020/21 konkursu indywidualnego. O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, ma się składać z dwóch serii. Na starcie stanie trzydziestu najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, którzy są obecni w Planicy. Z Polaków oprócz zawodników, którzy wystartowali w drużynówce, wystąpią także Kamil Stoch i Klemens Murańka.