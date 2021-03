Stękała: nie mogłem się z tą skocznią zaprzyjaźnić

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po środowych kwalifikacjach w Planicy.

Kamil Stoch nie dostał się do drugiej serii konkursu PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Jakub Wolny zajął 14. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Andrzej Stękała zajął 18. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Kwalifikacje do piątkowego konkursu w Planicy odwołane

Co nowego w sprawie Daniel Andre Tandego, który miał wypadek na skoczni w Planicy?

Dobra próba Polaka i skok do pierwszej trójki.

Jakub Wolny był dziesiąty na mamucie w Planicy. Oto co powiedział po piątkowych zmaganiach.

Oto co do powiedzenia miał trener polskiej kadry po piątkowych zmaganiach na skoczni w Planicy.

Oto co do powiedzenia miał w piątek po rywalizacji Piotr Żyła.

Zobacz materiał, w którym analityk danych Marcin Czarnecki opowiada o przelicznikach za wiatr i o tym, jak powinno one się zmienić.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz o problemach związanych z rozegraniem konkursu drużynowego w Planicy.

Bardzo silny oraz boczny wiatr zmusił organizatorów do przerwania i anulowania konkursu drużynowego w Planicy.

Zobacz, co powiedzieli Jakub Kot oraz Krzysztof Biegun o odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po odwołanym sobotnim konkursie drużynowym w Planicy.

W sobotę 25-letni skoczek chciał zrehabilitować się za piątkową, nieudaną próbę w zawodach indywidualnych (203,5 m, co dało mu 36. miejsce). Udało się. W drugiej grupie konkursu drużynowego (w pierwszej skakał Piotr Żyła) oddał najdłuższy skok - 221 m - i choć odjęto mu 26 pkt za wiatr pod narty, to wyprowadził zespół na trzecie miejsce. Biało-Czerwoni tracili do liderów Słoweńców już tylko 9,6 pkt.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stękały z 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

- Wczoraj, jak zaryzykowałem, to było z tyłu. A dziś jak skoczyłem normalnie, to mnie wyhamowało. Nie mogłem się coś z tą skocznią zaprzyjaźnić. Takiego mi psikusa robiła - ocenił w rozmowie z reporterem Eurosportu. Pracowita niedziela przed skoczkami. Dwa konkursy przed południem Wydawało się, że... czytaj dalej »

"Położyłem się na ławce i czekałem"

Skoki drugiej grupy były kilka razy przerywane z powodu wiatru, najdłużej bo ponad 15 minut na zielone światło pozwalające na wykonanie próby czekał Marius Lindvik. W końcu gdy ruszył, wiatr się zmienił, Norweg miał problemy w locie, w efekcie osiągnął tylko 172 m i jego zespół, uważany za jednego z kandydatów do miejsca na podium, spadł na siódmą pozycję.

W tej sytuacji jury wstrzymało skoki trzeciej grupy, a po konsultacjach zdecydowano, że konkurs zostanie odwołany, gdyż jego przeprowadzenie w takich warunkach może być groźne dla zdrowia zawodników.

- Jak skoczyłem i udałem się do szatni, to coraz mocniej zaczęło wiać. Położyłem się na ławce i czekałem na dalsze informacje. Rozgrzewać się nie było sensu, bo do mojej próby zostało jeszcze dużo czasu - relacjonował przebieg przedwcześnie zakończonego sobotniego konkursu.

"Fajnie jest polatać"

Organizatorzy po konsultacji z Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) zdecydowali, że w niedzielę odbędą się dwa konkursy w Planicy - drużynowy i indywidualny.

- Jeśli chodzi o loty, to pasowałoby to skończyć, bo fajnie jest polatać. Mam nadzieję, że się uda - stwierdził Stękała.

Konkurs drużynowy będzie miał tylko jedną rundę. Odbędzie się zamiast serii próbnej, jego początek zaplanowano na 9. - Jest trochę inaczej, bo ten próbny skok jest bardziej na luzie, zapoznawczy. Osobiście wolę jak on jest, ale wszyscy mamy taki sam plan dnia - skwitował.