Stękała zaniepokojony w Planicy. "Coś nie tak było po wyjściu progu"

Tegoroczną przygodę z Letalnicą Stękała rozpoczął od dwóch prób treningowych. W nich zaprezentował się przeciętnie. Najpierw uzyskał 191,5 m, a potem 205 m.

Zdecydowanie lepiej było mniej więcej godzinę później w kwalifikacjach. Wystartowało w nich 68 zawodników. Stękała ruszył jako 54. i oddał bardzo dobry skok. Zakopiańczyk uzyskał aż 226,5 m.

Ostatecznie zakończył eliminacje na piątym miejscu.

"Coś jest nie tak"

- To był słaby skok - zażartował Stękała w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu. - Tam coś nie tak było po wyjściu progu. Jest jakiś problem, ale idę z nastawieniem, aby walczyć. Nie wiem, jak to wygląda. W moim odczuciu jest fajnie, że tak atakuję, ale muszę zobaczyć jaki mam kłopot. Nie wiem, czy chodzi o nartę. Coś jest nie tak. Muszę to skorygować i będzie dobrze. Wracam na fajne tory, a tutaj jeszcze są lodowe, a to tylko lepiej - dodał.

Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy

- A co jest najfajniejsze w lotach? Dla mnie to, jak stoję przed pierwszym skokiem i mnie trzęsie. Wtedy myślę: "co ja tutaj robię, że to jest trochę hardcore". Później jest fajne uczucie, jak się leci w powietrzu. Trudno to opisać. Trzeba przypiąć narty i zobaczyć - powiedział Stękała.

- Do Planicy przyjechałem z superdyspozycją, bojową na maksa. Zastanawiałem się w środę, dlaczego nie mam wcześniejszego numeru startowego, bo chciałem już jechać na górę. Tam i tak jednak trochę trzęsło mi portkami. Chce się latać, to jest świetnie doświadczenie - podkreślił.

Najlepszy w kwalifikacjach był Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Program zawodów w Planicy:

Czwartek, 25.03.2021

14.00 - Seria próbna

15.00 - Konkurs indywidualny



Piątek, 26.03.2021

13.30 - Kwalifikacje (Planica 7)

15.00 - Konkurs indywidualny (Planica 7)



Sobota, 27.03.2021

9.00 - Seria próbna

10.00 - Konkurs drużynowy (Planica 7)



Niedziela, 28.03.2021

9.00 - Seria próbna

10.00 - Konkurs indywidualny (Planica 7)