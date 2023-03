Stoch wbija szpilę organizatorom Raw Air: nie wiem, kto tak wymyślił, ale mu serdecznie gratuluję

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed piątkowym prologiem prestiżowego cyklu Raw Air w Oslo. Oglądaj konkursy Raw Air 2023 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Polacy zawiedli w Oslo. Tylko Kubacki w dziesiątce konkursu Raw Air To nie był dobry... czytaj dalej » Stoch był w sobotę bardzo powtarzalny. Skakał odpowiednio 124,5 i 124 m. Dało to 13. miejsce. Przyzwoite, ale trzykrotny mistrz olimpijski wymaga od siebie zdecydowanie więcej.

Stoch: tu trzeba czegoś więcej

- Dziś było zdecydowanie za dużo moich błędów. Warunki? Uważam, że nie trafiłem źle. Dużo błędów z mojej strony, niestabilności na rozbiegu i przez to bardzo cierpiał kierunek odbicia - mówił w pierwszej analizie po konkursie w rozmowie z Kacprem Merkiem.

- Te skoki są dobre, ale to nie jest to, co było jeszcze tydzień temu w Planicy. Tutaj potrzeba czegoś więcej - dodał.

Stoch zdradził również, że analizy skoków dokonają jeszcze w sobotę, bo jest na to czas.

Zapytany o plan na niedzielę, kiedy rano rozegrane zostaną kwalifikacje, a dopiero po południu, po kilkugodzinnej przerwie, konkurs, gorzko się uśmiechnął. - Nie wiem, kto tak wymyślił, ale mu serdecznie gratuluję - stwierdził ironicznie.

Irytacji Polaka trudno się dziwić, bo rzeczywiście plan na drugi dzień skoków w Oslo odbiega od standardowej organizacji weekendu Pucharu Świata. Zwykle jest tak, że w piątek odbywają się kwalifikacje do sobotniego konkursu, a niedzielne kwalifikacje odbywają się tuż przed samym konkursem.

Raw Air 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkursy?

niedziela, 12.03.2023

11.15 - Prolog (kwalifikacje)

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Lillehammer (HS140):

poniedziałek, 13.03.2023

18.30 - Oficjalny trening

20.30 - Prolog (kwalifikacje)

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

