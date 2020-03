Skakanie odwołane. Woda, wiatr i mgła w Oslo

Polakom uciekło podium. Świetni Stoch i Kubacki, ale to nie wystarczyło W Oslo rządzili... czytaj dalej » Pierwotnie konkurs miał rozpocząć się o godz. 14.30, a poprzedzić go miał trening. Nic z tych rzeczy. Na skoczni Holmenkollen szalał wiatr, serię próbną odwołano, a zawody trzeba było przełożyć.



Organizatorzy przesunęli je na 16.30, licząc, że warunki się poprawią. I tym razem nic z tego. Jakby tego było mało, do głosu doszła jeszcze dodatnia temperatura i deszcz, mocno nawadniając zeskok, o czym informował reporter Eurosportu Kacper Merk.



Kwadrans wcześniej zebrało się jury, które dokonało kolejnej korekty startu. Wyznaczono go na 16.45, później - na 17. Bez skutku. Ostatecznie skakanie odwołano. Konkurs przełożono na poniedziałek, ale już do Lillehammer, gdzie na ten dzień zaplanowane są również kwalifikacje (17.30).

W niedzielę miała wystąpić piątka Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny.



Dzień wcześniej Żyła, Kot, Stoch i Kubacki zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Najlepiej z Biało-Czerwonych wypadł Stoch, uzyskując 130 i 133 m, co dało mu drugą lokatę w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej.

Trying to get the hill ready for today's competition on the #Holmenkollen in #Oslo! pic.twitter.com/v291NGsqbd — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 8, 2020

Schmid prowadzi wyścig po czek

Liderem Raw Air jest Niemiec Constantin Schmid, ale w czołówce różnice są minimalne. Zajmujący siódme miejsce Stoch traci do Schmida 8,5 pkt, a dziewiąty Żyła - 11,5 pkt.

Raw Air jest rozgrywany na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i na mamucie w Vikersund. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę brane są noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych. Zwycięzca otrzyma czek na 60 tys. euro.

