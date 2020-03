Problemy z konkursem w Oslo. Pierwsze decyzje organizatorów

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Na olimpijskim obiekcie w trzeciej odsłonie norweskiego turnieju Raw Air reprezentacja Polski wystąpi w składzie: Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny. Piątkowych kwalifikacji nie przebrnął jedynie Aleksander Zniszczoł.

Niedzielny konkurs miał rozpocząć się o godzinie 14:30, ale już wiadomo, że tak się nie stanie. W Oslo od rana mocno wieje, o czym informuje reporter Eurosportu Kacper Merk.

W związku z tym już przed południem organizatorzy poinformowali o przesunięciu rozpoczęcia konkursu na godzinę 16:30. Trzeba jednak liczyć się z tym, że zawody zostaną w ogóle odwołane.



Jeśli jakiekolwiek skakanie w Oslo się odbędzie, to 1 konkursowa seria od 16:30. A jeśli nie - to jutro konkurs w Lillehammer, a we wtorek kolejny #euroskoki — Kacper Merk (@merkacper) March 8, 2020

W sobotę Żyła, Kot, Stoch i Kubacki zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Najrówniej skakał Stoch, uzyskując 130 i 133 m, co dało mu drugą lokatę w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej. Trzykrotny mistrz olimpijski rozdzielił dwóch zawodników zwycięskiej drużyny gospodarzy: Johanna Andre Forfanga i Mariusa Lindvika.

Liderem Raw Air pozostał najlepszy w piątkowych kwalifikacjach Niemiec Constantin Schmid, ale w czołówce różnice są minimalne. Zajmujący siódme miejsce Stoch traci do Schmida 8,5 pkt, a dziewiąty Żyła - 11,5 pkt.

Raw Air jest rozgrywany na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund, na których odbędą się łącznie cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.

Rywalizacja w turnieju zakończy się w przyszłą niedzielę 15 marca na Vikersund.

Z powodu problemów z warunkami atmosferycznymi rozpoczęcie konkursu Pucharu Świata w Oslo zostało przesunięte na godzinę 16:30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacja na żywo w Eurosport.pl