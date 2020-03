Stoch skomentował odległe miejsce. "Mogę być zadowolony"

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Przez większość kwalifikacji w Oslo skoczkowie nie mieli problemów z wiatrem. Dopiero przed ostatnią dziesiątką zaczęły się podmuchy w plecy, a tuż przed skokiem Stocha sędziowie zdecydowali się na podniesienie rozbiegu. Polak uzyskał tylko 120 metrów i zajął 27. miejsce.

Lepiej szło mu na wcześniejszych treningach. W pierwszej sesji skoczył 124 metry i był drugi, a w drugiej 122 metry i zajął 14. lokatę.

- Miejsce nie jest jakieś idealne, ale skoki mi się podobały, zwłaszcza ten ostatni. Nie wiem dlaczego nie poleciałem dalej. Ja mogę być zadowolony po skoku, bo był przyjemny - powiedział w wywiadzie z reporterem Eurosportu.

"Z takim myśleniem może się skończyć dużo gorzej"

Mimo odległego miejsca, w klasyfikacji cyklu Raw Air Stoch traci tylko dziesięć punktów do zwycięzcy piątkowych kwalifikacji Constantina Schmida. - Wy tam sobie liczcie, ale wolę żebyście mnie już omijali z tym pytaniem - dodał.

Piątkowe kwalifikacje, podobnie jak sobotni konkurs drużynowy i niedzielny indywidualny, odbywają się bez udziału kibiców. Powodem jest epidemia koronawirusa. - Inaczej się skacze, dziwnie, trochę, jak na treningu - skomentował Stoch.

Początek sobotniego konkursu drużynowego w stolicy Norwegii o godzinie 15.15. Na pytanie, czy jest wśród polskich skoczków złość po ubiegłotygodniowym szóstym miejscu w "drużynówce", odpowiedział: - Chyba nie ma co podchodzić do zawodów z takim myśleniem, bo może się to skończyć dużo gorzej - podsumował.

W trakcie turnieju Raw Air na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.

14. Maciej Kot (Polska) 129/122,3 27. Kamil Stoch (Polska) 120/117,2 42. Dawid Kubacki (Polska) 117,5/106,0 43. Jakub Wolny (Polska) 119,5/105,5 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 117,5/101,3