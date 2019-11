Tajna broń polskich skoczków. Mogą zyskać po kilka metrów

- Bardzo udany weekend. Dziś mieliśmy pierwszy śnieg, trochę pruszyło. Mimo wszystko zaliczymy ten weekend do udanych, wczoraj wygraliśmy drużynowo, a dziś mogło być lepiej. Wydaje mi się, że jak na otwarcie zimy było ok. Teraz mamy nad czym pracować - powiedział tuż po inauguracyjnym konkursie w Wiśle Dawid Kubacki, który był ósmy.

Na piątek zaplanowano kwalifikacje, w sobotę zostanie rozegrany konkurs drużynowy, dzień później - indywidualny.



Zrezygnowali z monopolisty

W osiągnięciu wysokich lokat mogą im pomóc nowe buty, dostarczane przez jedną z firm z Krapkowic pod Opolem. Polacy w ten sposób zrezygnowali z usług niemieckiego producenta, monopolisty na rynku, w którym obuwie zamawiali praktycznie wszyscy skoczkowie.

- Trudno powiedzieć, ile odległości dołożą, ale liczę na kilka metrów - przyznał czeski szkoleniowiec.

Kamilowi Stochowi nowe buty pomagają m.in. w lepszym prowadzeniu nart w locie.



I zwraca uwagę na coś innego. - Teraz buty będą dostarczane wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba, a to niezwykle ważne. No i dobrze się w nich skacze - dodał trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła: - Czuje się nartę, więc leci się naprawdę lepiej i według mnie dalej.



Sceptyczny jest tylko Dawid Kubacki. Tegoroczny mistrz świata z Seefeld wciąż testuje zmienione buty.



- Nie wiem jeszcze, czy podczas startów będzie dowolność w wyborze, ale mam pełne zaufanie do trenerów i oni na pewno sprawdzą, czy ta próbowana przez nas w lecie nowinka przekłada się na lepsze wyniki - wyjaśnił.



Reprezentanci Polski będą mieli również do dyspozycji nowe kombinezony.



- Zadbali o nie Zbyszek Klimowski i Andrzej Zapotoczny, więc i w tym względzie jesteśmy dobrze wyposażeni. Oczywiście konkurenci nie śpią, ale doczekaliśmy się momentu, gdy to oni spoglądają na nas z niepokojem - powiedział Doleżal.

"Zagrywka psychologiczna"

- Na to zawsze trzeba patrzeć z dwóch stron. Z jednej dobrze, że się o tym mówi, bo sztaby z Austrii czy Niemiec czytają o tym, przyglądają się i zastanawiają się, czy przypadkiem czegoś nie przegapili, że sami mogli zrobić coś więcej. Oczywiście nie łudźmy się, że tylko dzięki butom będziemy wygrywać, ale zagrywka psychologiczna być musi - przyznał w rozmowie z eurosport.pl Jakub Kot, ekspert Eurosportu i były skoczek narciarski.



- Dużym plusem jest to, że produkuje je polska firma, z którą wszystko można ustalić na miejscu i dostosować obuwie do indywidualnych potrzeb skoczka. Korzystając z usług niemieckiego producenta, niekiedy trzeba było długo czekać, a zdarzało się, że nie były odpowiednio dopasowane - dodał.



Według eksperta Eurosportu sprzętowo Polacy nie odstają od reszty stawki. - Patrząc na rozwój skoków, nasza pozycja zmieniła się. Dawniej musieliśmy oglądać się na innych. Teraz jesteśmy na równi, w niektórych elementach wręcz w czubie. Ogromna w tym zasługa Polskiego Związku Narciarskiego - zaznaczył.



W Pucharze Świata 2019/2020 zaplanowano łącznie 36 konkursów, w tym sześć drużynowych. Rywalizacja zakończy się 15 marca w Vikersund. Pięć dni później rozpoczną się mistrzostwa świata w lotach, które odbędą się w Planicy.



Kryształowej Kuli broni Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Program inaugurujących PŚ 2019/20 zawodów w Wiśle:

piątek, 22 listopada

16.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje



sobota, 23 listopada

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 24 listopada

10.30 - seria próbna

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego