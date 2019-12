Rozczarowany Doleżal. "Nie jesteśmy zadowoleni"

Próba Dawida Kubackiego z piątkowych kwalifikacji do konkursu w Niżnym Tagile.

Dawid Kubacki z kwalifikacją do konkursu w Niżnym Tagile

113 m i Jakub Wolny uzyskał kwalifikację do sobotnich zmagań na skoczni Aist w Niżnym Tagile.

Oto co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Niżnym Tagile.

Komentarz Jakuba Wolnego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Niżnym Tagile.

Świetny skok Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile. Polak wylądował na 131. m, co było jedną z najlepszych odległości w tej części rywalizacji.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127 metrów. To dało mu awans do drugiej części rywalizacji.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile Kamil Stoch oddał skok na odległość 121 metrów. To dało mu zaledwie miejsce w drugiej dziesiątce.

- Z drugiego skoku miałem dużo radości, pierwszy był trochę spóźniony. Ogólnie z całego konkursu jestem zadowolony. Muszę dalej pracować nad tym, czego nieraz mi brakuje. Wiem, z czym mam problem, teraz muszę to rozwiązać - powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Niżnym Tagile, w którym zajął 5. miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po sobotnim konkursie w Niżnym Tagile, w którym zajął 27. miejsce. Rywalizację wygrał Japończyk Yukiya Sato.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po sobotnim konkursie indywidualnym w Niżnym Tagile.

Bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Wolny w niedzielnych kwalifikacjach w Niżnym Tagile. Polak oddał skok na odległość 129 metrów, co dało mu awans do konkursu.

125 m dało co prawda występ w drugiej serii, ale Polak będzie daleko w stawce.

Stoch musiał się ratować przed upadkiem. "Błędy się zemściły" Odległość nie... czytaj dalej » W niedzielę żaden z Polaków nie błysnął. Popełniali błędy, do tego przeszkadzał im wiatr, który zmieniał się co chwilę. Zresztą od piątkowych kwalifikacji na rosyjskiej skoczni panowały loteryjne warunki. Poza wspomnianym Stochem 16. miejsce zajął Jakub Wolny, 17. był Dawid Kubacki, 24. Maciej Kot, a 25. Stefan Hula. Po pierwszej serii odpadli 35. Piotr Żyła oraz 39. Klemens Murańka.



Bezkonkurencyjny okazał się Stefan Kraft. Austriak drugiego Szwajcara Killiana Peiera wyprzedził aż o 23 punkty, a trzeciego Japończyka Ryoyu Kobayashiego o 25,3 pkt.



- Zawsze trudno wytłumaczyć zawodnikom, że konkurs toczył się w loteryjnych warunkach. Mam nadzieję, że nie będzie już tak ekstremalnych zawodów - skomentował Doleżal.



I dodał: - Musimy podnieść głowy, nasze wyniki pozostawiają niedosyt. Nie jesteśmy z nich zadowoleni, ale cierpliwie pracujemy dalej. Zła karta musi się odwrócić.

Żyła zawiódł

Dziwny przypadek Kobayashiego. "To wszystko jest zgodne z przepisami" Ryoyu Kobayashi... czytaj dalej » Na pochwały zasłużył tylko Wolny, który w sobotnim konkursie w ogóle nie zakwalifikował się do finałowej serii. - W końcu zrobił swoje. W następnych zawodach musimy ustabilizować jego pozycję, dodać więcej pewności siebie i powinno być lepiej - wytłumaczył czeski trener.



Nie popisał się za to Żyła. - Trochę mu "przeleciało" na progu. Skok nie był optymalny, warunki też nie pomogły. Wiemy, że możemy skakać dalej. Jeśli będziemy tylko myśleć, że wieje nam wiatr w oczy, nic dobrego z tego nie wyniknie. Ważna jest cierpliwość i pozytywne myślenie - skwitował Doleżal.

Ten sam skład na Klingenthal

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w Klingenthal. W Niemczech wystąpią: Stoch, Kubacki, Żyła, Kot, Hula, Wolny i Murańka. Na sobotę 14 grudnia zaplanowano konkurs drużynowy, dzień później - indywidualny.

Relacje na żywo w eurosport.pl.

Niedzielny konkurs w Niżnym Tagile - wyniki Zawodnik Punkty 1. Stefan Kraft (Austria)

277,6 2. Kilian Peier (Szwajcaria)

254,6 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 252,3 4. Daniel-Andre Tande (Norwegia)

251,8 5. Thomas Aasen Markeng (Norwegia)

246,8 6. Karl Geiger (Niemcy)

246 7. Constantin Schmid (Niemcy)

239,2 8. Peter Prevc (Słowenia) 238,6 9. Robert Johansson (Norwegia)

234 10. Timi Zajc (Słowenia)

229,1 --- 15. Kamil Stoch (Polska) 219,5 16. Jakub Wolny (Polska) 218,7 17. Dawid Kubacki (Polska) 218,4 24. Maciej Kot (Polska) 203,7 25. Stefan Hula (Polska) 194,7