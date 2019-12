Stoch zadowolony ze swoich skoków. "Zrobiłem dobrą robotę"

Oto co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Niżnym Tagile.

Z Polaków najlepiej spisał się 11. Kamil Stoch. Dawid Kubacki był 23., Piotr Żyła 29., Jakub Wolny 34., a Maciej Kot 40. Do konkursu jako jedyny nie zakwalifikował się Stefan Hula, który kwalifikacje zakończył na najgorszym, bo pierwszym niedającym awansu, 51. miejscu.

W piątek każdy z Biało-Czerwonych oddał trzy skoki - dwa treningowe i jeden kwalifikacyjny. Stoch był zadowolony z każdego z nich, jednak najlepiej poszło mu podczas pierwszej sesji treningowej, kiedy skoczył 142 metry, zaledwie pół metra bliżej od rekordu skoczni.

- Wszystkie trzy skoki były takie same, były bardzo dobre, natomiast nie wszystkie były dalekie - komentował Stoch w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem. - Dzisiaj odległość to ostatnia rzecz, na jaką trzeba patrzeć - podkreślił.

Na pierwszym treningu warunki były znakomite. W kwalifikacjach karty rozdawał już jednak wiatr. W takich okolicznościach przyrody Stochowi udało się wywalczyć miejsce tuż poza pierwszą dziesiątką.

- Uważam, że dzisiaj zrobiłem dobrą robotę na skoczni. Będę kontynuował tę robotę - zapewnił.

Konkretne cele na weekend

W podobnym tonie wypowiadał się aktualnie numer dwa w polskiej reprezentacji Dawid Kubacki.

- Kwalifikacje zaliczone i do zapomnienia? - zagadnął reporter Eurosportu. - A ja wiem, czy do zapomnienia? - odpowiedział Kubacki. - Wiatr troszeczkę dzisiaj mieszał, ale wydaje mi się, że te skoki nie były najgorsze. Ten kwalifikacyjny wydawał mi się całkiem okej, była energia z progu. Myślałem, że polecę dużo dalej, no ale nie poleciałem, nad tym na pewno będziemy musieli pomyśleć. Tak że nie ma co zapominać, ale wnioski na pewno warto wyciągnąć - podkreślił.

Loteryjnością kwalifikacji w Niżnym Tagile Kubacki się nie przejmował. - Chciałem zrealizować swoje konkretne cele, co mam zrobić na progu, jak to ma wyglądać. Myślę, ze z tego będę rozliczany, a nie z tego, jak mi wiało. Konkretne cele na weekend? Dobre, ustabilizowane skoki, bo ostatnio z tym było różnie, więc myślę, że warto się nad tym skupić - zapowiedział najlepszy z Polaków w piątkowych kwalifikacjach.

