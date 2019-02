Eisenbichler odpuszcza Lahti. "Akumulatory wyczerpane, powinien odpocząć"

- To był piękny weekend, czterech Polaków w pierwszej szóstce to historyczny wynik. Szkoda Piotrka Żyły, który znów otarł się o podium, ale i tak możemy być szczęśliwi - powiedział Adam Małysz po niedzielnym konkursie w Oberstdorfie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Akumulatory Martina są wyczerpane i dlatego powinien odpocząć, by lepiej przygotować się do startu w pozostałych zawodach sezonu, którego szczytem będą mistrzostwa świata w Seefeld - wyjaśnił szkoleniowiec.



Kot wraca do łask. Roszady w kadrze skoczków Stefan Horngacher... czytaj dalej » Do reprezentacji na zawody w Lahti Schuster powołał: Karla Geigera, Stephana Leyhe, Andresa Wellingera, Richarda Freitaga, Constantina Schmida i Martina Hamanna. Poza kadrą znalazł się m.in. indywidualny mistrz świata z 2015 roku Severin Freund, który jest w słabszej formie.

Cztery razy na podium

27-letni Eisenbichler po 19 z 29 zawodów cyklu z 581 punktami plasuje się na dziesiątym miejscu klasyfikacji generalnej PŚ. Od prowadzącego Japończyka Ryoyu Kobayashiego dzieli go 799, a od drugiego Kamila Stocha 348 punktów.



W klasyfikacji PŚ w lotach Niemiec z dorobkiem 166 punktów zajmuje drugie miejsce za Kamilem Stochem (185).



Niemiec dwukrotnie był drugi w konkursach Turnieju Czterech Skoczni (Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen). Tyle samo razy stanął na podium na mamucie w Oberstdorfie w lotach. W piątek zajął trzecie, a w sobotę drugie miejsce.

Dwa konkursy

W Lahti na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy, a dzień później indywidualny. Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Paweł Wąsek oraz Jakub Wolny.



Podopieczni trenera Stefana Horngachera prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów i drugich Niemców wyprzedzają o 414 punktów.