Nokaut po norwesku. Loteryjny prolog w Lillehammer

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o ostatnim skoku w swojej karierze. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o momencie z kariery, który najdłużej będzie pamiętać. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o najbliższych planach. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw...

Skok Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air...

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Johanna Andre Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air...

Skok Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Andreasa Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw...

Skok Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air...

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw...

Skok Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air...

Zobacz skok Halvora Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air...

Skok Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

"Nie powinien narzekać". Norweg odpowiedział Stochowi Kamil Stoch... czytaj dalej » Mocne opady śniegu i problemy z odpowiednim przygotowaniem skoczni sprawiły, że prolog konkursu w Lillehammer poprzedziła tylko jedna seria treningowa. Wygrał ją Słoweniec Timi Zajc, który uzyskał 129 m. Najlepszy z Polaków – Stoch – zakończył serię z trzecim rezultatem (126,5 m).

O pechu mógł mówić Paweł Wąsek, który zaliczył upadek, lądując na 75. m. Na szczęście uniknął poważniejszych obrażeń.

TAK RELACJONOWALIŚMY PROLOG PRZED KONKURSEM W LILLEHAMMER

Wszyscy Polacy awansowali do konkursu

Prolog w Lillehammer, w przeciwieństwie do sesji treningowej, rozpoczął się punktualnie, o godz. 20.30. Pierwszym Polakiem, który zasiadł na belce był Jakub Wolny. Z lekko wiejącym pod narty wiatrem uzyskał 121,5 m (104,9 pkt). Bardzo szybko, bo już po skokach 13 zawodników, okazało się, że może być pewny miejsca we wtorkowym konkursie. W kwalifikacjach uczestniczyło 61 skoczków. On zajął 40. miejsce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Aleksander Zniszczoł, skaczący z numerem 30., doleciał do 125,5 m (111,7 pkt). W serii próbnej miał aż 131 m, ale spokojnie mógł cieszyć się z awansu do konkursu z 31. pozycji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Wąsek mógł liczyć na mocny wiatr pod narty, który wykorzystał. 129 m (115,4 pkt) było dowodem na to, że szybko zapomniał o upadku z treningu. Awansował z 26. lokaty.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zabawy z belką

Prolog rozpoczęto z belki 9., by po skokach 41 zawodników obniżyć ją o dwa stopnie (ośmiu uczestników oddało swoje próby z "ósemki"). Taką decyzję podjęto po skoku Norwega Roberta Johanssona na 136. m (138,7 pkt).

Na kolejne obniżenie, na pozycję numer 6, trzeba było poczekać do skoku następnego przedstawiciela gospodarzy. Decyzja była uzasadniona. Johann Andre Forfang uzyskał aż 141,5 m (153 pkt).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Tak mocno pod narty nie powiało Stochowi, który ze skróconego rozbiegu uzyskał 129 m (137,7 pkt), co dało mu szóste miejsce. Kilka chwil później belka wróciła na stopień numer 7.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Kwalifikacji nie przebrnął skaczący z numerem 56 Niemiec Andreas Wellinger - 104 m (88 pkt) - który był 53.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Po nim na belce zasiadł Piotr Żyła, szybko go jednak z niej zdjęto. W plecy wiał bardzo mocny wiatr. Po podniesieniu rozbiegu na ósmy stopień uzyskał 121 m (106,1 pkt). Oznaczało to 38. rezultat prologu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skaczący potem Austriak Stefan Kraft doleciał do 132. m (133,8 pkt) - 9. miejsce. Jego strata do Graneruda wyniosła niemal 20 pkt.

Dawid Kubacki natrafił na gorszy wiatr. Uzyskał 127,5 m (130,7 pkt) - 12. wynik. Strata do najlepszych w Raw Air jeszcze wzrosła.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Halvor Egner Granerud, skaczący jako ostatni, nawiązał do wcześniejszych skoków swoich rodaków. 142 m (153,6 pk) dały mu zwycięstwo w prologu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Raw Air 2023. Wyniki poniedziałkowego prologu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

142 (153,6) 2. Johann Andre Forfang (Norwegia)

141,5 (153) 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

132,5 (140,7) 4. Robert Johansson (Norwegia)

136 (138,7) 5. Marius Lindvik (Norwegia)

131,5 (138,1) 6. Kamil Stoch (Polska)

129 (137,7) 7. Anże Lanisek (Słowenia)

131 (136,2) 8. Daniel Tschofenig (Austria)

129 (136)

9. Stefan Kraft (Austria)

132 (133,8) 10. Karl Geiger (Niemcy)

128 (133,6) 11. Ziga Jelar (Słowenia)

127,5 (131,7)

12. Dawid Kubacki (Polska)

127,5 (130,7) 13. Daniel Andre Tande (Norwegia)

129 (129,1)

14. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 133 (128,3) 15. Stephan Leyhe (Niemcy)

131 (127,5) ... 26. Paweł Wąsek (Polska)

129 (115,4) 31. Aleksander Zniszczoł (Polska)

125,5 (111,7) 38. Piotr Żyła (Polska) 121 (106,1) 40. Jakub Wolny (Polska) 121,5 (104,9)

Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

904,5

2. Stefan Kraft (Austria)

901,8

3. Anze Lanisek (Słowenia)

889,6

4.

Dawid Kubacki (Polska)

876,2 5.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

869,7

6. Timi Zajc (Słowenia)

862,5

7.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

861,1

8.

Karl Geiger (Niemcy)

857,6

9. Kamil Stoch (Polska)

853,2

10. Daniel Tschofenig (Austria)

850,7

... ... ... 21. Piotr Żyła (Polska) 723,4 30. Paweł Wąsek (Polska) 629,9 42. Jakub Wolny (Polska) 476 49. Aleksander Zniszczoł (Polska) 384,4

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach 2022/2023 Miejsce Zawodnik Punkty 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1738 2. Dawid Kubacki (Polska)

1448 3. Anże Lanisek (Słowenia)

1276 4. Stefan Kraft (Austria) 1258 5. Piotr Żyła (Polska)

831 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 820 7. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

762 8. Manuel Fettner (Austria)

623 9. Karl Geiger (Niemcy)

593 10. Timi Zajc (Słowenia) 580 ...

14. Kamil Stoch (Polska)

455 34. Paweł Wąsek (Polska) 145 35. Aleksander Zniszczoł (Polska)

89 45. Tomasz Pilch (Polska) 30 48. Jan Habdas (Polska)

24 53. Kacper Juroszek (Polska) 18 74. Stefan Hula (Polska) 4 . Maciej Kot (Polska) 4

Raw Air 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkursy?

Lillehammer (HS140):

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.