Stoch najlepszy z Polaków w Lillehammer. Karty rozdawali inni

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Po zmaganiach Raw Air w Oslo skoczkowie przenieśli się do Lillehammer. Poniedziałkowy prolog nie był dla Polaków najlepszy. Kamil Stoch był w nim szósty, Dawid Kubacki dwunasty, a reszta naszych zawodników wiedziała, że musi mocno się poprawić.

Polacy skakali w Lillehammer

W poniedziałek karty na skoczni rozdawał wiatr. Na szczęście komplet sześciu Biało-Czerwonych zakwalifikował się do wtorkowych zawodów i wszyscy mogli po raz kolejny pokazać, w jakiej są formie.

W ostatnim czasie niezłą dyspozycję prezentuje Aleksander Zniszczoł, co potwierdził także w poniedziałek. 121,5 metra to był przyzwoity wynik, który dał pewny awans do drugiej serii. Zniszczoł zajmował 23. lokatę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Finał zdołał osiągnąć także Paweł Wąsek. On skakał w poniedziałek w kratkę, zaliczył nawet upadek na treningu, ale zdołał się pozbierać. We wtorek osiągnął 120,5 metra, co dało mu awans z przedostatniej, 29. pozycji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air Awansu nie uzyskał niestety Jakub Wolny, który lądował na 113,5 m. On przyjechał do Norwegii w kiepskiej dyspozycji i cały czas walczy o powrót do dawnej formy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wolnego z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Stoch, Żyła i Kubacki bez błysku

Kamil Stoch oddał całkiem daleki i ładny skok. Polak uzyskał 126 metrów przy słabszym wietrze, w porównaniu do wielu rywali. Noty za styl nie były jednak najlepsze. Nic dziwnego, że skoczek z Zębu nie był do końca zadowolony.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air Piotr Żyła w Raw Air nie jest sobą. Skacze słabo i nie wiadomo, co z tym zrobić. We wtorek uzyskał 122 metry, co dało mu 25. lokatę po pierwszej serii.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Dawid Kubacki spisał się też bez rewelacji. Polak znowu skakał w niesprzyjających warunkach. 121,5 metra to słaby wynik. Przed finałem był 24.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Poprawa w drugiej serii

W drugiej serii zdecydowanie poprawił się Kubacki. Wicelider Pucharu Świata osiągnął z szóstej belki 133 metry i zanotował awans w kwalifikacji. We wtorek był dziewiętnasty. Po zawodach mówił, że czuje wielką złość.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Zniszczoł, Żyła i Wąsek nie zachwycili. Osiągnęli odpowiednio 123,5, 125 i 122 metry, co utrzymało ich w końcówce stawki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 2. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 2. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Polscy kibice mogli więc liczyć już tylko na Stocha. Ten nie trafił z warunkami, więc nie zdołał skutecznie zaatakować czołówki. 128 metrów i niezłe noty wystarczyły do 15. miejsca.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Zawody wygrał Granerud przed Austriakami Stefanem Kraftem i Manuelem Fettnerem. Norweg w drugiej serii osiągnął aż 139,5 metra. Kraft gonił go dzielnie, skoczył 132 metry, a przegrał o 3,2 pkt.

Wyniki wtorkowego konkursu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 135/139,5 (257,7) 2. Stefan Kraft (Austria) 138,5/132 (255,4) 3. Manuel Fettner (Austria) 125,5/138 (235,9) 4. Daniel Tschofenig (Austria) 128,5/132 (235,8) 5. Karl Geiger (Niemcy) 130/133,5 (234,0) 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 131,5/132 (232,9) 7. Żiga Jelar (Słowenia) 132,5/127,5 (232,1) 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 128/131,5 (229,6) 9. Daniel Andre Tande (Norwegia) 125,5/136 (228,3)

10. Timi Zajc (Słowenia) 130/126,5 (227,9) .



15. Kamil Stoch (Polska) 126/128 (220,1) 19. Dawid Kubacki (Polska) 121,5/133 (211,7) 26. Aleksander Zniszczoł (Polska) 121,5/123,5 (192,4) 27. Piotr Żyła (Polska) 122/125 (191,7) 29. Paweł Wąsek (Polska) 120,5/122 (187,3) Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

1162,2

2. Stefan Kraft (Austria)

1157,2

3. Anze Lanisek (Słowenia)

1103,1

4.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

1102,6 5.

Karl Geiger (Niemcy)

1091,6

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1090,7

7.

Timi Zajc (Słowenia)

1090,4

8.

Dawid Kubacki (Polska)

1087,9

9. Daniel Tschofenig (Austria)

1086,5

10. Kamil Stoch (Polska)

1073,3

... ... ... 17. Piotr Żyła (Polska) 915,1 26. Paweł Wąsek (Polska) 817,2 39. Aleksander Zniszczoł (Polska) 576,8 41. Jakub Wolny (Polska) 556,5