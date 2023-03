Stoch zakręcił się koło podium. Dobre skoki Polaków w Lillehammer

Skok Stocha z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o ostatnim skoku w swojej karierze. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o momencie z kariery, który najdłużej będzie pamiętać. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o najbliższych planach. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Johanna Andre Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Andreasa Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Halvora Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed 1. serią wtorkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po wtorkowym konkursie w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Anze Laniska z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Biało-Czerwoni w ostatnim czasie wykazywali już oznaki zmęczenia sezonem. Ich występ we wtorkowym konkursie w Lillehammer był zdecydowanie poniżej oczekiwań (najlepszy z naszych był Stoch - 15.). Trener Thomas Thurnbichler postanowił więc porozmawiać z kadrowiczami, próbując jeszcze wskrzesić ogień w swojej ekipie.

Polacy w prologu w Lillehammer

Tak więc w środę Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Jakub Wolny mieli spróbować podnieść się po ostatnich przeciętnych występach. Udało się nie najgorzej.

Prolog zaczął się ze sporym opóźnieniem, z uwagi na wcześniejsze problemy z wiatrem. W trakcie kwalifikacji warunki nadal były zmienne, ale pozwalające na skakanie.

WYNIKI I RELACJA Z PROLOGU W LILLEHAMMER >>>

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych zaprezentował się Wolny. On niestety po raz kolejny potwierdził, że jest w słabej formie. Uzyskał tylko 116 metrów i był jednym z najsłabszych zawodników.

Zniszczoł skoczył znacznie lepiej, bo 124,5 metra. Do tego jako pierwszy miał rekompensatę za wiatr. Po swojej próbie mógł być zadowolony z awansu.

Z kwalifikacji ucieszył się także Wąsek. Jego skok na odległość 120 metrów nie oczarował, ale dał pewny awans do czwartkowych zawodów.

Kapitalny Stoch

Doskonale na Lysgaardsbakken spisał się Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski z ósmej belki huknął aż 138,5 metra. Do tego miał kapitalne noty za styl, jeden z sędziów dał mu nawet dwudziestkę. Stoch mógł się uśmiechnąć po tej kapitalnej próbie. Zajął w prologu czwarte miejsce.

Po skoku Stocha jury obniżyło rozbieg. Z siódmej belki jako pierwszy skoczył Timi Zajc. Słoweńcowi tak mocno powiał wiatr pod narty, że wylądował aż na 144 metrze, ratując się przed upadkiem. W tym momencie sędziowie zarządzili skakanie z piątej belki.

Po raz kolejny w cyklu Raw Air słabo spisał się Żyła. Wiślanin cały czas nie doszedł do siebie po chorobie i prezentuje się poniżej swoich możliwości. Żyła uzyskał 119 metrów i był daleko w stawce.

Nieźle poszło za to Kubackiemu. 131 metrów to była dobra odległość. Kwalifikacje zakończył na siódmym miejscu. Wygrał Lanisek przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem i swoim rodakiem Zajcem.

Raw Air 2023 - terminarz

Lillehammer (HS140):

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.