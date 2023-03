Wąsek przeżył koszmar na treningu. "Różne myśli przyszły do głowy"

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Po treningowym skoku kibice mogli być zaniepokojeni. Wąsek uzyskał ledwie 75 metrów, zaliczając też przy lądowaniu upadek. Na szczęście okazało się, że 26-latek poważnie nie ucierpiał i mógł wziąć udział w zaplanowanym ponad godzinę później prologu.



Upadek Pawła Wąska w obiektywie @TMieczynski. #skijumpingfamily@Skijumpingpl@Eurosport_PLhttps://t.co/McxML055hbpic.twitter.com/gB5bCKL9Hi — Dominik Formela (@DominikFormela) March 13, 2023





Paweł Wąsek: nic złego się nie wydarzyło

Nokaut po norwesku. Loteryjny prolog w Lillehammer Halvor Egner... czytaj dalej » - Na razie odczuwam, że gdzieś tam boli piszczel. Reszta jest ok. Zobaczymy jeszcze jutro, jak zejdzie cała adrenalina, gdy się obudzę. Myślę, że nic złego się nie wydarzyło. Jak widać, dalej mogę skakać i kwalifikować się do konkursu. Wracamy na dobre tory – powiedział przed kamerami Eurosportu po swoim drugim poniedziałkowym skoku.

Widać już po nim było rozluźnienie. Daleki lot, na 129. metr, sprawił, że mógł zapomnieć o swojej pierwszej próbie, z serii treningowej.

- Skok kwalifikacyjny był fajny. Całe szczęście, że zaraz po upadku miałem okazję oddać jeszcze jeden skok. Dużo gorzej by było, gdybym po upadku pojechał do hotelu, przemyślał przez noc, co się stało i dopiero jutro wrócił na skocznię. Tak, to nie miałem nawet czasu o tym myśleć. Na górze pojawiło się trochę stresu, do głowy przyszły różne myśli, ale na pewno było lepiej niż miałbym skakać dopiero następnego dnia – ocenił Wąsek w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Jego postawę docenił goszczący w studiu Eurosportu Apoloniusz Tajner, wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Były trener Adama Małysza wyjaśnił też, dlaczego Wąsek nie doznał poważniejszych obrażeń.

- Ten upadek nie był tak niebezpieczny, bo on upadł na narty i od razu poszedł w bok. Wtedy się zsunął troszkę i go przeturlało. Prawdopodobnie kantem narty uderzył w piszczel i to może go boleć. Fizycznie był jednak gotowy – zauważył Tajner.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Z kolei drugi z ekspertów, Krzysztof Biegun, przypomniał, że w wieku 15 lat, będąc przedskoczkiem przed zawodami Pucharu Świata, Wąsek doznał w wyniku upadku poważnych obrażeń. Wtedy jednak nieszczęście spowodowane było wiatrem.

Raw Air 2023. Wyniki poniedziałkowego prologu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

142 (153,6) 2. Johann Andre Forfang (Norwegia)

141,5 (153) 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

132,5 (140,7) 4. Robert Johansson (Norwegia)

136 (138,7) 5. Marius Lindvik (Norwegia)

131,5 (138,1) 6. Kamil Stoch (Polska)

129 (137,7) 7. Anże Lanisek (Słowenia)

131 (136,2) 8. Daniel Tschofenig (Austria)

129 (136)

9. Stefan Kraft (Austria)

132 (133,8) 10. Karl Geiger (Niemcy)

128 (133,6) 11. Ziga Jelar (Słowenia)

127,5 (131,7)

12. Dawid Kubacki (Polska)

127,5 (130,7) 13. Daniel Andre Tande (Norwegia)

129 (129,1)

14. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 133 (128,3) 15. Stephan Leyhe (Niemcy)

131 (127,5) ... 26. Paweł Wąsek (Polska)

129 (115,4) 31. Aleksander Zniszczoł (Polska)

125,5 (111,7) 38. Piotr Żyła (Polska) 121 (106,1) 40. Jakub Wolny (Polska) 121,5 (104,9) Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

904,5

2. Stefan Kraft (Austria)

901,8

3. Anze Lanisek (Słowenia)

889,6

4.

Dawid Kubacki (Polska)

876,2 5.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

869,7

6. Timi Zajc (Słowenia)

862,5

7.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

861,1

8.

Karl Geiger (Niemcy)

857,6

9. Kamil Stoch (Polska)

853,2

10. Daniel Tschofenig (Austria)

850,7

... ... ... 21. Piotr Żyła (Polska) 723,4 30. Paweł Wąsek (Polska) 629,9 42. Jakub Wolny (Polska) 476 49. Aleksander Zniszczoł (Polska) 384,4

Raw Air 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkursy?

Lillehammer (HS140):

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.