Dziennikarz zaskoczył Stocha w trakcie wywiadu

Skok Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Skok Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Stoch skoczył na odległość 138,5 m, a sędziowie nagrodzili go wysokimi ocenami. Jeden dał mu nawet 20. Ich zdaniem nikt nie zasłużył w środowy wieczór na więcej, co ostatecznie przełożyło się na czwarte miejsce w prologu. Wygrał Anze Lanisek, który w stosunku do Stocha miał obniżoną belkę o trzy stopnie i dostał solidną rekompensatę przy skoku na 137. metr.

Nie zmienia to faktu, że Polak mógł być zadowolony. Dzień wcześniej, choć w konkursie, zajął dopiero 15. pozycję.

"Nawet nie zauważyłem"

- Chodzi o to, żeby gdzieś jeszcze złapać luz na sam koniec, trochę uśmiechu w tym wszystkim i sportowej radości, bo trochę tego ostatnio zaczęło brakować. Trener poprosił, żebyśmy zaczęli się tym bardziej bawić, zamiast na siłę próbować wszystko łapać za ogon – tłumaczył w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Stoch zakręcił się koło podium. Dobre skoki Polaków w Lillehammer Słoweniec Anże... czytaj dalej » O swoich świetnych notach za skok nie wiedział.

- To się bardzo cieszę, nawet nie zauważyłem, bo zasłaniała mi część tej konstrukcji. W moim odczuciu to nie był jakiś superskok, ale poleciało się fajnie, więc nie będę rozbierał go na czynniki pierwsze – podkreślił.

Dlaczego tym razem wszystko wyglądało tak, jak powinno?

- W moim przypadku błędy pojawiają się, bo chcę wszystko zrobić idealnie. Tu trzeba po prostu większość odpuścić, bo ciało wie, co ma zrobić, a skupić na tym, co jest najważniejsze w danym momencie – wyznał.

Jego postawa napawa optymizmem przed czwartkowym konkursem Raw Air, który według planu powinien się rozpocząć o godzinie 16.30.

Raw Air 2023 - terminarz

Lillehammer (HS140):

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.