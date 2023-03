Kubacki przegrał z warunkami. "Tam nie było nic"

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Kwalifikacje wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, który akurat nie mógł narzekać na wiatr.

Do konkursu awansował komplet sześciu Polaków. Oprócz Kubackiego prolog przebrnęli Kamil Stoch, który był szósty, Paweł Wąsek 26., Aleksander Zniszczoł 31., Piotr Żyła 38. i Jakub Wolny 40.

Kubacki o prologu w Lillehammer

Nokaut po norwesku. Loteryjny prolog w Lillehammer Halvor Egner... czytaj dalej » Warunki na skoczni w Lillehammer był zmienne i organizatorzy często zmieniali długość rozbiegu. Ruszający z ósmej platformy Kubacki uzyskał 127,5 m i łączną notę 130,7 pkt. Do lidera stracił aż 22,9 pkt.

- Czy miałeś dzisiaj dużo pecha do warunków? - spytał Kubackiego dziennikarz Eurosportu Kacper Merk.

- Chyba tak. Za wiatr dostałem co prawda rekompensatę plus 2,7 punktów, ale z tych niskich belek to odległość robi różnicę - analizował doświadczony zawodnik. - Rzeczywiście było czuć, że tam nie było nic. Sam skok był fajny, bo oddało to z progu, nawet się nartki nie dotknęły, wyszedł ten układ naprawdę równo.

- Później tak naprawdę nie było na czym się oprzeć - kontynuował. - Brakowało trochę tego wiaterku. Pewnie, jak by była ta belka o jedną czy dwie wyżej, to inaczej by to wyglądało. Wtedy ma się więcej prędkości względem powietrza. Niestety, ale tutaj to powietrze nie chciało się rozpędzić w moją stronę - nie krył rozczarowania Kubacki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Kwalifikacje w cyklu Raw Air liczą się do ogólnej klasyfikacji cyklu. Kubacki w poniedziałek sporo stracił, szczególnie względem prowadzącego Graneruda. Jak dalej będzie wyglądała rywalizacja?

- Mam świadomość tego, jak to dzisiaj wyglądało - zapewnił polski skoczek. - Granerud zrobił dziś nade mną ponad 20 punktów. Taka jest specyfika tej skoczni. Tutaj, jak tylko troszeczkę ten wiaterek się rusza, to z tego robią się punkty. To jest 14,5 metra różnicy razy 1,8. A to się robi prawie 30 punktów. Coś tam za wiaterek sędziowie odejmą, ale reszta zostaje. Noty zostają. Tego się nie da przeskoczyć. Cóż, pracujemy dalej. Jutro mamy dwa skoki, a nie jeden. Może się jutro poszczęści - zakończył Kubacki.

Raw Air 2023. Wyniki poniedziałkowego prologu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

142 (153,6) 2. Johann Andre Forfang (Norwegia)

141,5 (153) 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

132,5 (140,7) 4. Robert Johansson (Norwegia)

136 (138,7) 5. Marius Lindvik (Norwegia)

131,5 (138,1) 6. Kamil Stoch (Polska)

129 (137,7) 7. Anże Lanisek (Słowenia)

131 (136,2) 8. Daniel Tschofenig (Austria)

129 (136)

9. Stefan Kraft (Austria)

132 (133,8) 10. Karl Geiger (Niemcy)

128 (133,6) 11. Ziga Jelar (Słowenia)

127,5 (131,7)

12. Dawid Kubacki (Polska)

127,5 (130,7) 13. Daniel Andre Tande (Norwegia)

129 (129,1)

14. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 133 (128,3) 15. Stephan Leyhe (Niemcy)

131 (127,5) ... 26. Paweł Wąsek (Polska)

129 (115,4) 31. Aleksander Zniszczoł (Polska)

125,5 (111,7) 38. Piotr Żyła (Polska) 121 (106,1) 40. Jakub Wolny (Polska) 121,5 (104,9) Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

904,5

2. Stefan Kraft (Austria)

901,8

3. Anze Lanisek (Słowenia)

889,6

4.

Dawid Kubacki (Polska)

876,2 5.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

869,7

6. Timi Zajc (Słowenia)

862,5

7.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

861,1

8.

Karl Geiger (Niemcy)

857,6

9. Kamil Stoch (Polska)

853,2

10. Daniel Tschofenig (Austria)

850,7

... ... ... 21. Piotr Żyła (Polska) 723,4 30. Paweł Wąsek (Polska) 629,9 42. Jakub Wolny (Polska) 476 49. Aleksander Zniszczoł (Polska) 384,4

Raw Air 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkursy?

Lillehammer (HS140):

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.