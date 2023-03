Fantastyczny atak Kubackiego. "Wierzyłem, że to się tak może skończyć"

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do czwartkowego konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Raw Air 2023 oglądaj na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Dla Kubackiego to piętnaste podium i szósta wygrana w obecnym sezonie. W sumie ma na koncie jedenaście triumfów w zawodach Pucharu Świata.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii czwartkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

Kubacki wygrał w Lillehammer

Co skok, to lepszy. Tak Kubacki zdobył Lillehammer Dawid Kubacki był... czytaj dalej » Kubacki w czwartek po pierwszej serii zajmował piąte miejsce na skoczni Lysgaardsbakken. W finale przypuścił jednak atak, którym pokonał wszystkich rywali. Wygraną dał mu skok na odległość 138,5 metra.

- Wierzyłem po pierwszej serii, że to się tak może skończyć - przyznał Kubacki w rozmowie z TVN-em. - Choć jak widziałem, jak to zaczęło kręcić na koniec tej serii, to można się było spodziewać tak naprawdę wszystkiego za progiem.

- Cieszę się, że zrobiłem swoją robotę - kontynuował zawodnik. - To, co sobie zaplanowałem było wykonane przynajmniej w 90 procentach. Był fajny efekt i wreszcie prędkość w powietrzu. Można było lecieć i to jest super. A do tego przyszło zwycięstwo - triumfował.

"Potrzebowałem tego zwycięstwa"

Co się zmieniło w czwartek, w stosunku z ostatnimi zawodami, w których Kubackiemu szło gorzej?

- Skoki to jest specyficzny sport i tutaj czasami niewiele trzeba, by efekt był inny, niż do tej pory - mówił zawodnik w rozmowie z Eurosportem. - Dziś moje skoki były lepiej trafione na progu, a wystarczy, że troszeczkę więcej energii próg odda, lepiej nakręci i już ma się większą prędkość w powietrzu. To jest ta różnica, gdzie te moje skoki były ostatnio dość mocno spóźnione - analizował doświadczony sportowiec.

- Na pewno potrzebowałem tego zwycięstwa. Po tym długim czasie męczenia się, szukania dobrych skoków i kombinowania czasami za dużo. Ta wygrana potwierdziła mi, że to co kocham robić, to też umiem robić - zakończył uradowany Kubacki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki po czwartkowym konkursie w Lillehammer – Raw Air