Świetny Stoch, rozczarowany Kubacki. Trzech Polaków w finałowej serii

Peter Prevc... 132 metry. Dobrze, naprawdę dobrze, noty również niezłe. Słoweniec jest 2. Traci 10 punktów do Eisenbichlera.

Uuu, wiatr naprawdę mocny. Trzeba będzie przerwać chyba... a jednak nie, leci Żyła, leci.... Leci! Ehh, 124 metry. Słabo, czy sens było go puszczać w takich warunkach? Dopiero 13. miejsce.

18:02

Forfang teraz będzie zamykał czwartą dziesiątkę. A potem już coraz więcej naszych. Nie ma co mrugać, nie ma co wychodzić do toalety - Żyła, Stoch i Kubacki będą. Forfang 134 metry, ale wiatr miał dobry i bardzo słabe noty za styl - stracił dużo punktów, dopiero 16. miejsce.