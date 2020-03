Stoch dogonił Ahonena. Następny na liście jest Małysz

Foto: EPA/GEIR OLSEN NORWAY OUT | Video: Eurosport

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 123 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Maciej Kot oddał skok na odległość 130,5 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Adam Małysz ocenił konkurs w Lillehammer zaliczany do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii Stoch skoczył 131,5 m, co dawało mu trzecie miejsce. Od lidera Timiego Zajca dzieliło go 8,7 pkt. W drugiej serii skoczek z Zębu uzyskał 139,5 m. Była to najdłuższa odległość wtorkowego konkursu. Polaka nie wyprzedzili ani drugi na półmetku Dawid Kubacki, ani Słoweniec.

Odniósł w ten sposób 36. w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w skokach. W klasyfikacji wszech czasów zrównał się z czwartym Finem Janne Ahonenem. Jeszcze trzy zwycięstwa i Stoch wyrówna osiągnięcie Adama Małysza, który otwiera podium.

Na czele rankingu jest Gregor Schlierenzauer. Austriak ma w dorobku 53 zwycięstwa i nadal jest aktywnym zawodnikiem, ale po raz ostatni stanął na najwyższym stopniu podium 6 grudnia 2014 roku. Drugi jest zmarły w 2019 roku Fin Matti Nykaenen - 46 triumfów.

Dzięki wygranej Polak został liderem cyklu Raw Air. Nad drugim Niemcem Stephanem Leyhe ma 0,7 pkt. przewagi. W środę zawody przenoszą się do Trondheim.



Najwięcej zwycięstw w konkursach Pucharu Świata:

1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 53*

2. Matti Nykaenen (Finlandia) 46

3. Adam Małysz (Polska) 39

4. Janne Ahonen (Finlandia) 36

. Kamil Stoch (Polska) 36*

6. Jens Weissflog (NRD/Niemcy) 33

7. Martin Schmitt (Niemcy) 28

8. Andreas Felder (Austria) 25

9. Thomas Morgenstern (Austria) 23

. Simon Ammann (Szwajcaria) 23*

. Peter Prevc (Słowenia) 23*

12. Severin Freund (Niemcy) 22*

13. Stefan Kraft (Austria) 21*

14. Andreas Goldberger (Austria) 20

(*aktywni skoczkowie)