Biało-Czerwoni panują w Wiśle. Polska zdeklasowała rywali w drużynówce

Kamil Stoch skomentował kwalifikacje do konkursu letniej GP w Wiśle. Lider polskiej kadry był w nich 28.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do LGP w Wiśle

Kilka słów komentarza od Dawida Kubackiego po serii kwalifikacyjnej do konkursu LGP w Wiśle. Polak zajął drugie miejsce za Timim Zajcem.

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do LGP w Wiśle

Letnia Grand Prix w Wiśle. Polacy w wielkim stylu wygrali drużynówkę [RELACJA] Polska w wielkim... czytaj dalej » Debiutujący dziś w oficjalnym konkursie w roli pierwszego trenera Michal Doleżal miał tylko jedną wątpliwość zestawiając skład na zawody drużynowe w Wiśle. Czech wahał się czy do żelaznego tercetu dołączy Jakub Wolny, który w sezonie zimowym był mocnym punktem polskiej kadry, czy Aleksander Zniszczoł. Ostatecznie na wyborze szkoleniowca zaważyły skoki na piątkowych treningach i w kwalifikacjach.

- Dla mnie już wcześniej pewny był start najmocniejszej naszej trójki - Stocha, Kubackiego i Żyły. Na treningach widać, na co ich stać. Ostatnią decyzją było to, czy w zawodach drużynowych wystartuje Olek czy Jakub. Ten pierwszy skakał równiej i dlatego on wystąpi - mówił dziennikarzom Doleżal.

Biało-Czerwoni poza zasięgiem

Wśród faworytów sobotniej rywalizacji obok Polaków wymieniało się głównie Norwegów, Słoweńców, Japończyków oraz Niemców. W pierwszej serii konkursu żadna z tych drużyn nie była jednak w stanie nawiązać do wyników osiąganych przez gospodarzy.

Polaków już w pierwszej grupie na prowadzenie wysforował Piotr Żyła skokiem na odległość 128 metrów. Choć dalej od niego lądował Słoweniec Tilen Bartol (129,5), to Żyła uzyskał lepsze noty i wyższą rekompensatę za wiatr, dzięki czemu Biało-Czerwoni o punkt wyprzedzali swoich rywali.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z 1. serii konkursu w Wiśle

W kolejnej grupie Aleksander Zniszczoł uzyskał 125,5 m. Lepiej od niego spisał się tylko Japończyk Keiichi Sato i w klasyfikacji konkursu przewaga gospodarzy nad kolejnym zespołem wzrosła do 4,3 pkt.

Dominacja Polaków była coraz bardziej widoczna, gdy swoje próby oddali Kamil Stoch (128,5 m) oraz Dawid Kubacki (131,5 m). W pierwszej serii tylko Rosjanin Jewgienij Klimow (133 m) poleciał dalej od mistrza świata ze skoczni normalnej z Seefeld. W ogólnym rozrachunku polska drużyna była jednak bezkonkurencyjna i zakończyła tę część rywalizacji z przewagą 26,8 pkt nad drugą Słowenią i 29,8 pkt nad trzecią Norwegią.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Jewgienija Klimowa z 1. serii konkursu drużynowego w Wiśle

Koncertowa runda

Pomimo zdecydowanego prowadzenia gospodarze nie zwalniali tempa w finałowej odsłonie. Kolejne dobre skoki oddali Żyła (130 m) i Zniszczoł (124,5 m), jednak prawdziwą petardę odpalił Stoch, który poleciał aż 134,5 metra, przypominając konkurencji o swoich wielkich możliwościach. Kropkę nad "i" postawił Kubacki uzyskując 128,5 m.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z serii finałowej w Wiśle

Polacy zakończyli sobotnie zmagania z przewagą 58,4 pkt nad Słowenią. Trzecie miejsce przypadło Norwegom, którzy stracili do zwycięzców aż 64,9 pkt. Biało-czerwoni wysłali jasny sygnał rywalom, którzy przed niedzielnym konkursem indywidualnym mogą czuć obawy przed podopiecznymi Michala Doleżala. Transmisja w Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player od godziny 17:15.

Wyniki końcowe konkursu drużynowego w Wiśle:

1. Polska 1094,1 pkt

2. Słowenia 1035,7

3. Norwegia 1029,2

4. Niemcy 1028,5

5. Japonia 1015,2

6. Austria 984,3

7. Rosja 958,0

8. Czechy 885,3

9. Szwajcaria 421,7

10. Finlandia 386,6