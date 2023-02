Skoki narciarskie Lake Placid 2023. Gdzie oglądać kwalifikacje?

Puchar Świata w skokach wraca do USA. Kubacki zbliży się do Graneruda?

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii konkursu drużyn mieszanych w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Sandro Pertile po konkursie mieszanym w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Robert Hrgota po konkursie drużyn mieszanych w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie mieszanym w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Timiego Zajca z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Markusa Eisenbichlera z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Halvor Egner Granerud sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Janusz Malik o Kamilu Stochu po sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed 2. serią niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Halvor Egner Granerud po niedzielnym konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po 2. serii niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Dla USA będą to pierwsze konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich od 19 lat i zawodów w 2004 roku w Park City. Z kolei dla Lake Placid to pierwszy pucharowy weekend od 33 lat.

W piątek, przed kwalifikacjami na Mackenzie Intervale Ski Jump (HS128), skoczkowie mieli zaprezentować swoje umiejętności na treningach. Nic z tego - szyki zawodnikom pokrzyżowała pogoda.

Nie udało się też przeprowadzić kwalifikacji. Po pięciu skokach rywalizację definitywnie przerwano i przełożono na sobotę.

Skoki narciarskie Lake Placid 2023 - terminarz. Kiedy odbędą się kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata? Skoki narciarskie... czytaj dalej »

Skoki narciarskie Lake Placid 2023: transmisja w TV i online w internecie. Gdzie oglądać kwalifikacje?

Nową godzinę kwalifikacji wyznaczono na sobotę 11 lutego na 14:30. Odbędą się one w miejsce serii próbnej przed konkursem zaplanowanym na godzinę 16:00.

Transmisja z kwalifikacji od 14:30 w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyniki i relacja na żywo w eurosport.pl. Potem w studiu Eurosportu wywiady ze skoczkami i fachowe analizy.

W kwalifikacjach do pierwszego amerykańskiego konkursu zobaczymy sześciu reprezentantów Polski. Przez trenera Thomasa Thurnbichlera do zespołu zostali powołani: Tomasz Pilch, Jan Habdas, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. W USA zabraknie Kamila Stocha i Jakuba Wolnego. Obaj słabo zaprezentowali się w ostatnich zawodach Pucharu Świata w Willingen, trener zdecydował, że w kraju będą się przygotowywali do mistrzostw świata.

Na sobotę zaplanowano w sumie kwalifikacje, konkurs indywidualny i pierwsze w historii zawody duetów. W niedzielę odbędzie się drugi konkurs indywidualny.

W klasyfikacji generalnej PŚ ze 1516 punktami prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud. Drugi ze stratą 238 pkt jest Kubacki. Piąte miejsce zajmuje Żyła (804 pkt).