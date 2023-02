Nowość w Pucharze Świata. Jakie są zasady premierowego konkursu duetów?

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Skoki narciarskie Lake Placid 2023 - terminarz. Kiedy odbędą się kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata? Skoki narciarskie... czytaj dalej » W konkurach PŚ w Lake Placid łącznie ma zaprezentować się 64 zawodników z 15 drużyn narodowych. Selekcjoner Polaków Thomas Thurnbichler zdecydował się na skład: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas oraz Tomasz Pilch.

13 ekip w rywalizacji

W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii Pucharu Świata zostanie rozegrany konkurs duetów. Jego oficjalna nazwa to "Super Team".

Zaplanowano go na sobotę 11 lutego na godzinę 23.00 czasu polskiego. Zgodnie z informacjami organizatorów na starcie ma się pojawić 13 dwuosobowych reprezentacji: Kazachstan, Estonia, Rumunia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Finlandia, Włochy, Japonia, Niemcy, Słowenia, Polska, Norwegia oraz Austria.

Jakie są zasady konkursu duetów?

Warto zaznaczyć, że w dwuosobowych zespołach może znaleźć się skoczek, który nie ma nawet prawa występowania w Pucharze Świata, a na co dzień startuje np. w Pucharze Kontynentalnym.

Kolejność listy startowej zostanie ułożona na podstawie klasyfikacji Pucharu Narodów.

Źródło: Newspix Jan Habdas będzie skakał w Lake Placid

Przewidziane są trzy serie.

W pierwszej udział wezmą wszyscy zawodnicy. Do drugiej rundy przechodzi 12 najlepszych duetów. Po drugiej serii odpadają cztery kolejne drużyny.

W finałowej rozgrywce pozostaje osiem zespołów. Na koniec wyniki wszystkich duetów z trzech serii zostają zsumowane. Każdy z zawodników maksymalnie może zatem oddać trzy skoki.



After 33 years, World Cup Ski Jumping returns to Lake Placid. See the best athletes from around the world as they compete on our HS 128 Ski Jumping hill in the penultimate event to the World Championships in Planica.#LakePlacidJumps#LakePlacid#ILoveNY@FISskijumpingpic.twitter.com/0FcDeoguXk — Lake Placid Legacy Sites (@LPLegacySites) February 2, 2023





Skoki narciarskie Lake Placid 2023. Program zawodów

piątek, 10 lutego:

21:00 - Oficjalny trening

23:00 - Kwalifikacje

sobota, 11 lutego:

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny

22:00 - Seria próbna

23:00 - Konkurs duetów



niedziela, 12 lutego:

14:45 - Kwalifikacje

16:15 - Konkurs indywidualny

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.