Zaskakujące powody nieobecności. Wielki rywal Kubackiego poza konkursem

Odermatt królem zjazdu. "To był przejazd życia" Wielki dzień... czytaj dalej » Wyjazd do USA to dla Laniska koszmar. W pierwszym konkursie indywidualnym zajął osiemnaste miejsce, do rywalizacji w duetach nie został zgłoszony, a w niedzielę nie zdołał nawet oddać skoku. Powodem problemy ze sprzętem, które przypałętały się w ostatniej chwili.

Inni skakali, on walczył

Jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Słoweniec miał skakać po Stefanie Krafcie, a tuż przed Dawidem Kubackim i Halvorem Egnerem Granerudem. Ostatecznie po Austriaku na belce usiadł polski zawodnik. Gdzie był Lanisek?

Jak podali szybko będący na skoczni dziennikarze skijumping.pl, Słoweniec toczył walkę z własnym kombinezonem. W trakcie kwalifikacji zepsuł się mu zamek błyskawiczny. Informację potwierdziła później słoweńska federacja.

Ostatecznie zawodnik nie został dopuszczony do startu, co oznacza, że nie zakwalifikował się też do konkursu.



Tym samym Słoweńcowi uciekną kolejne punkty w Pucharze Świata i być może marzenia o wyprzedzeniu w "generalce" Kubackiego. Absencja otwiera szanse na wskoczenie na podium klasyfikacji przed Kraftem.

Transmisje z Pucharu Świata w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.