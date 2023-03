Wynik lepszy od oczekiwań. Polacy na podium w Lahti

RELACJA NA ŻYWO Z KONKURSU DRUŻYNOWEGO W LAHTI W EUROSPORT.PL

Przedostatni weekend sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich zaczął się od interesującego konkursu drużynowego. Polacy po cichu liczyli na wysoką lokatę, choć faworytami na pewno nie byli. Większe szanse na sukces dawano ekipom Austrii, Norwegii, Słowenii czy Niemiec.

Polacy w konkursie drużynowym

"Ależ huknął!". Ledwo wylądował, wieloletni rekord został pobity Leciał... czytaj dalej » Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze



Trener Biało-Czerwonych Thomas Thurnbichler skład na drużynówke podał dopiero po rannym treningu. W zespole znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Wszyscy spisali się bardzo dobrze.

Thurnbichler nie mógł oczywiście skorzystać z pomocy Dawida Kubackiego, który zakończył już sezon Pucharu Świata i przebywa w Polsce z chorą żoną Martą.

Drużyny w tym sezonie rywalizowały tylko dwukrotnie. 4 marca, podczas mistrzostw świata w Planicy, Polacy zajęli czwarte miejsce. Natomiast 15 stycznia w Pucharze Świata w Zakopanem uplasowali się na drugiej pozycji.

Niezłe skoki na początek

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych w sobotnim konkursie zaprezentował się Żyła. On w przeszłości często skakał pierwszy i wypracowywał przewagę dla drużyny. Tym razem osiągnął 119 metrów, co dało nam czwarte miejsce w stawce (za Austrią, Niemcami i Słowenią).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 1. serii konkursu drużynowego w Lahti

W drugiej grupie wystąpił Wąsek. On był w drużynie na Zakopane, więc miał już pewne doświadczenie. Uzyskał 115 metrów i dostał sporą rekompensatę za wiatr. Ponieważ bardzo słabo skoczył Słoweniec Domen Prevc, Polacy przesunęli się na trzecią pozycję.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 1. serii konkursu drużynowego w Lahti

Stoch i Zniszczoł lecieli daleko

Na duże słowa uznania zasłużył Zniszczoł. 29-latek ostatnio prezentował solidną formę i potwierdził to w sobotę. Skoczył 123 metry i był z tego faktu bardzo zadowolony. Mógł nawet unieść pięść w geście triumfu. Po jego udanej próbie utrzymaliśmy trzecią lokatę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 1. serii konkursu drużynowego w Lahti

Kapitalnie spisał się także Stoch. Lider naszej kadry huknął 128,5 metra, do tego miał świetne noty za styl. Trzykrotny mistrz olimpijski również promieniał z radości. Zaciśnięte obie pięści wyrażały wszystko. Wynik Stocha był najlepszy w tej ostatniej grupie i dał Polakom awans na drugie miejsce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii konkursu drużynowego w Lahti

Po pierwszej serii prowadzili Austriacy. Rewelacyjni Biało-Czerwoni tracili do nich 24 punkty, a kolejni byli Niemcy (33,4 pkt mniej od liderów). O podium walczyła jeszcze Słowenia i Norwegia.

Wyniki 1. serii konkursu drużynowego w Lahti

Świetny Żyła

Drugą serię we wspaniałym stylu zaczął Żyła. Mistrz świata poszybował 132 metry i uzyskał doskonała notę 144,7 pkt. W pierwszej serii tylko Timi Zajc miał wyższą o 0,2 pkt. Nic dziwnego, że zobaczyliśmy wielką radość Żyły i trenera Thurnbichlera.

Żyła nadrobił 7,5 punktu do Austriaków. Trzecia Słowenia traciła do nas już ponad 33 pkt.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Polscy kibice trzymali teraz kciuki za Wąska i Zniszczoła. Dwaj mniej uznani reprezentanci nie zawiedli oczekiwań. Wąsek skoczył 122,5 metra i zmniejszył przewagę Austriaków do 12,9 pkt. Z kolei Zniszczoł uzyskał 120,5 pkt, co wystarczyło, by Polacy nie stracili do trzeciej Słowenii.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Przed skokiem Stocha Biało-Czerwoni tracili do liderów 29,3 pkt. Goniący nas Słoweńcy przegrywali o blisko sześć pkt. Kolejni Niemcy tracili już prawie 30 oczek. Podium było więc na wyciągnięcie ręki.

Kończący sobotnie skakanie Stoch uzyskał 123 metry. Niestety, nie utrzymał trzeciej lokaty, bo Anze Lanisek miał 126,5 m, ale Polacy i tak mogli cieszyć się z trzeciego miejsca w zawodach. Brawo!

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Wyniki 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Skoki narciarskie Lahti 2023: program zawodów

niedziela, 26 marca

13.30 - kwalifikacje

15.15 - konkurs indywidualny